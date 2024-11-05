В Кремле отказались комментировать выборы в США

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
В Кремле пока не собираются комментировать выборы в США, заявил Песков Фото:

В Кремле не готовы комментировать проведение выборов президента в Соединенных Штатах Америки. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, данных для обсуждения это мероприятия пока недостаточно.

«Пока нечего комментировать», — заявил представитель президента журналистам. О невозможности обсуждать проведение выборов в США он рассказал во время конференц-колла.

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Сегодня, 5 ноября 2024 года, в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы президента. Граждане выберут лидера, который будет управлять страной следующие четыре года. Среди кандидатов значатся бывший глава страны Дональд Трамп — от Республиканской партии, вице-президент Штатов Камала Харрис — от Демократической партии.

Ранее было известно, что оба кандидата получили равное число голосов в Диксвилл-Нотче. Американский город в штате Нью-Гэмпшир стал первым, где началось голосование. Оба кандидата получили по три голоса, передает ТАСС.

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В Кремле не готовы комментировать проведение выборов президента в Соединенных Штатах Америки. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, данных для обсуждения это мероприятия пока недостаточно. «Пока нечего комментировать», — заявил представитель президента журналистам. О невозможности обсуждать проведение выборов в США он рассказал во время конференц-колла. Сегодня, 5 ноября 2024 года, в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы президента. Граждане выберут лидера, который будет управлять страной следующие четыре года. Среди кандидатов значатся бывший глава страны Дональд Трамп — от Республиканской партии, вице-президент Штатов Камала Харрис — от Демократической партии. Ранее было известно, что оба кандидата получили равное число голосов в Диксвилл-Нотче. Американский город в штате Нью-Гэмпшир стал первым, где началось голосование. Оба кандидата получили по три голоса, передает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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