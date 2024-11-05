В Кремле отказались комментировать выборы в США

В Кремле не готовы комментировать проведение выборов президента в Соединенных Штатах Америки. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, данных для обсуждения это мероприятия пока недостаточно.
«Пока нечего комментировать», — заявил представитель президента журналистам. О невозможности обсуждать проведение выборов в США он рассказал во время конференц-колла.
Сегодня, 5 ноября 2024 года, в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы президента. Граждане выберут лидера, который будет управлять страной следующие четыре года. Среди кандидатов значатся бывший глава страны Дональд Трамп — от Республиканской партии, вице-президент Штатов Камала Харрис — от Демократической партии.
Ранее было известно, что оба кандидата получили равное число голосов в Диксвилл-Нотче. Американский город в штате Нью-Гэмпшир стал первым, где началось голосование. Оба кандидата получили по три голоса, передает ТАСС.
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