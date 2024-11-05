Жительница Карталов подписала контракт на СВО, чтобы спасти сына

Жительница города Карталы Челябинской области подписала контракт и направилась на спецоперацию для того, чтобы помочь своему ребенку-инвалиду. Женщина с позывным «Мира» планирует стать ветераном боевых действий, чьим детям положена внеочередная реабилитация.
«Когда узнала, если родитель является участником СВО, то реабилитация и лечение для ребенка будут без очереди и бесплатно, ни минуты не сомневалась. Это стало решающей причиной», — цитирует слова женщины сайт «Карталинская новь».
У «Миры» двое детей, старшей дочери девять лет, младшему сыну — шесть. Он переболел коронавирусом и получил осложнения на нервную систему, став инвалидом. Ему нужна регулярная реабилитация, но возможностей для этого у семьи нет.
«Так, наверное, сделала бы каждая мама, которая любит и переживает за своего ребенка. И, прежде всего, думает о будущем своего дитя», — уточнила женщина.
Сейчас карталинка уже окончила курсы медсестер и служит в разведывательно-штурмовой бригаде. Ей нужно получить звание ветерана боевых действий. По своим детям она скучает до слез, но не понимает тех, кто говорит, что она бросила их. С детьми остался их отец, а она рассчитывает вернуться домой с победой и помочь сыну.
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