Украденные из банкоматов миллионы пермяк проиграл на бирже

В полиции рассказали подробности уголовного дела о краже денег из банкоматов в Губахе Пермского края. Инженер, обслуживающий автоматы по выдаче денег, о котором ранее сообщила прокуратура, признался в кражах. Он также рассказал, что все деньги проиграл на бирже, говорят в полиции.
«Губахинец признал вину в совершенном преступлении и сообщил, что похищенные денежные средства он проиграл на бирже. В ходе следствия фигурант возместил более 1,5 млн рублей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Ранее сообщалось, что мужчины крал деньги из банкоматов с марта по июнь. Сейчас его дело готовится рассмотреть суд. Инженеру грозит до 10 лет лишения свободы.
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