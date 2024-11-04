04 ноября 2024

Украденные из банкоматов миллионы пермяк проиграл на бирже

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги инженер крал во время обслуживания банкоматов
Деньги инженер крал во время обслуживания банкоматов Фото:

В полиции рассказали подробности уголовного дела о краже денег из банкоматов в Губахе Пермского края. Инженер, обслуживающий автоматы по выдаче денег, о котором ранее сообщила прокуратура, признался в кражах. Он также рассказал, что все деньги проиграл на бирже, говорят в полиции.

«Губахинец признал вину в совершенном преступлении и сообщил, что похищенные денежные средства он проиграл на бирже. В ходе следствия фигурант возместил более 1,5 млн рублей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что мужчины крал деньги из банкоматов с марта по июнь. Сейчас его дело готовится рассмотреть суд. Инженеру грозит до 10 лет лишения свободы. 

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В полиции рассказали подробности уголовного дела о краже денег из банкоматов в Губахе Пермского края. Инженер, обслуживающий автоматы по выдаче денег, о котором ранее сообщила прокуратура, признался в кражах. Он также рассказал, что все деньги проиграл на бирже, говорят в полиции. «Губахинец признал вину в совершенном преступлении и сообщил, что похищенные денежные средства он проиграл на бирже. В ходе следствия фигурант возместил более 1,5 млн рублей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее сообщалось, что мужчины крал деньги из банкоматов с марта по июнь. Сейчас его дело готовится рассмотреть суд. Инженеру грозит до 10 лет лишения свободы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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