Кто стрелял в офис адвоката, неизвестноФото: соцсети Сергея Барсукова
На адвоката из Каменска-Уральского (Свердловская область), основателя конторы «Барсуков и партнеры» Сергея Барсукова совершена попытка убийства. Неизвестные пытались застрелить его из пистолета. Подробности происшествия юрист рассказал URA.RU.
«Сегодня в обед в окно нашего офиса выстрелили, как раз напротив моего рабочего места. Хорошо, что сотрудников и меня в этот момент не было на месте, поэтому никто не пострадал. На месте ЧП сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Полагаю, что покушение связано с нашей профессиональной деятельностью, конкретно с моей. Мы сейчас ведем ряд резонансных дел», — сказал Барсуков.
URA.RU связалось с пресс-группой полиции Каменска-Уральского. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Барсуков известен по нескольким громким делам. К примеру, он защищал молодых девушку и парня, которых каменская полиция подозревала в краже банковской карты, но, не имея достаточных доказательств, выбивала признание силой. По словам подростков, их били подушкой со спрятанным в ней тяжелым предметом, вывозили в лес, где юношу заставляли копать могилу, а у девочки интересовались, девственница ли она. Барсукову удалось не только отстоять их невиновность, но и добиться приговора для силовиков. В апреле этого года Барсуков сумел добиться возбуждения уголовного дела против хулиганов, избивших 15-летнего сироту из-за длины его волосы. Также адвокат работал по делу (представлял интересы потерпевшей) экс-полицейского Ивана Корсака, обвиненного в насилии над студентками местного техникума.
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На адвоката из Каменска-Уральского (Свердловская область), основателя конторы «Барсуков и партнеры» Сергея Барсукова совершена попытка убийства. Неизвестные пытались застрелить его из пистолета. Подробности происшествия юрист рассказал URA.RU. «Сегодня в обед в окно нашего офиса выстрелили, как раз напротив моего рабочего места. Хорошо, что сотрудников и меня в этот момент не было на месте, поэтому никто не пострадал. На месте ЧП сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Полагаю, что покушение связано с нашей профессиональной деятельностью, конкретно с моей. Мы сейчас ведем ряд резонансных дел», — сказал Барсуков. URA.RU связалось с пресс-группой полиции Каменска-Уральского. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позднее. Барсуков известен по нескольким громким делам. К примеру, он защищал молодых девушку и парня, которых каменская полиция подозревала в краже банковской карты, но, не имея достаточных доказательств, выбивала признание силой. По словам подростков, их били подушкой со спрятанным в ней тяжелым предметом, вывозили в лес, где юношу заставляли копать могилу, а у девочки интересовались, девственница ли она. Барсукову удалось не только отстоять их невиновность, но и добиться приговора для силовиков. В апреле этого года Барсуков сумел добиться возбуждения уголовного дела против хулиганов, избивших 15-летнего сироту из-за длины его волосы. Также адвокат работал по делу (представлял интересы потерпевшей) экс-полицейского Ивана Корсака, обвиненного в насилии над студентками местного техникума.