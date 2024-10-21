Свердловский техникум заплатит студентке, которую учитель поставил на колени

Техникум Каменска-Уральского заплатит 100 тысяч рублей студентке за унижение

Суд поставил точку в скандальной истории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Техникум торговли и сервиса Каменска-Уральского (Свердловская область) заплатит 17-летней студентке, которую педагог поставил в угол на колени за провинность. Информацией с URA.RU поделился юрист Сергей Барсуков, который представляет интересы девушки.

«Красногорский районный суд огласил решение, которым вина техникума была доказана. С техникума в пользу бывшей студентки взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Сторона истца довольна таким решением», — сказал Барсуков.

Он добавил, что на заседании присутствовали директор и юрист техникума, которые якобы до последнего утверждали, что становление на колени входит в образовательную программу, а потому не могло нанести девушке морального вреда. Также Барсуков отметил, что вскоре после инцидента пострадавшая была вынуждена перевестись в другое образовательное учреждение в Екатеринбург, из-за чего ее многодетная семья понесла убытки. Это было озвучено в суде и повлияло на решение.

Инцидент в стенах техникума произошел в феврале. Сотрудник полиции (теперь уже бывший) Иван Корсак подрабатывал педагогом и практиковал своеобразные методы воспитания. Одну из студенток он поставил в угол на колени, другую будто бы в шутку отшлепал ремнем. Наказания для будущих юристов попали на видео и получили огласку в СМИ. В итоге Корсак был отовсюду уволен. Мужчина принес девушкам свои извинения.