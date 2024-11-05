МО РФ: проведение СВО не позволило Украине начать ядерную программу

В ходе специальной военной операции удалось предотвратить реализацию Украиной собственной ядерной программы. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Ключевыми участниками украинской ядерной программы являлись Харьковский физико-технический институт и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве.
«Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу», — сообщил Кириллов во время брифинга. Он также отметил, что основными исполнителями должны были стать Харьковский физико-технический институт и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук Украины, ученые которых принимали участие в ядерной программе Советского Союза.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что страна не допустит создание ядерного оружия на Украине. Он уточнил, что за подобными действиями Киева последует реакция от РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.