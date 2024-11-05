В Екатеринбурге возле арены УГМК построят три многоуровневые парковки

05 ноября 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Проект находится на стадии общественных обсуждений Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мэрия Екатеринбурга представила новый проект межевания территории вокруг ледовой арены УГМК, который включает строительство новых многоуровневых парковок на 1,3 тысячи мест. Застройку трех участков вынесли на общественные обсуждения на сайте администрации. Согласно пояснительной записке, новые парковки помогут справиться с потоком автомобилей, приезжающих в дни мероприятий к арене, вместимость которой составляет 15 тысяч человек. Первая на 312 мест появится между цирком и парком «Россия — Моя история»; вторую на 189 машин обустроят возле бизнес-центра Nebo; третью и самую большую на 800 мест установят рядом с БЦ Sammit. Помимо этого, непосредственно на территории ледовой арены планируется оборудовать 256 парковочных мест. Стадия общественных обсуждений проекта продлится до конца ноября. Саму же арену планируют открыть 31 декабря этого года. Чуть позже там сыграет «Автомобилист» в рамках первого раунда плей-офф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга представила новый проект межевания территории вокруг ледовой арены УГМК, который включает строительство новых многоуровневых парковок на 1,3 тысячи мест. Застройку трех участков вынесли на общественные обсуждения на сайте администрации. Согласно пояснительной записке, новые парковки помогут справиться с потоком автомобилей, приезжающих в дни мероприятий к арене, вместимость которой составляет 15 тысяч человек. Первая на 312 мест появится между цирком и парком «Россия — Моя история»; вторую на 189 машин обустроят возле бизнес-центра Nebo; третью и самую большую на 800 мест установят рядом с БЦ Sammit. Помимо этого, непосредственно на территории ледовой арены планируется оборудовать 256 парковочных мест. Стадия общественных обсуждений проекта продлится до конца ноября. Саму же арену планируют открыть 31 декабря этого года. Чуть позже там сыграет «Автомобилист» в рамках первого раунда плей-офф.