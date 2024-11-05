Под Первоуральском власти хотят построить новый мусорный полигон

05 ноября 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Стоимость полигона может достичь сотен миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэрия Первоуральска выступила на заседании думы с инициативой построить уже четвертый в городе мусорный полигон за сотни миллионов рублей. Средства планируют выделить из городского бюджета. Об этом рассказал депутат Дмитрий Хайман. «На ближайшем заседании думы по инициативе администрации Первоуральска будет рассмотрен вопрос выделения средств из бюджета городского округа на разработку проектно-сметной документации мусорного полигона. Но возникает вопрос о целесообразности», — написал депутат 30 октября — за несколько дней до заседания. По его словам, разработка документации проекта будет стоить 25 млн рублей. «Если проектирование стоит столько, то строительство обойдется в сотни миллионов», — отметил Хайман и предложил создать рабочую группу из числа депутатов, специалистов администрации и общественников, чтобы всесторонне оценить ситуацию и «избежать расходов на заведомо нереализуемые проекты». На данный момент в Первоуральске работают три площадки: полигон ТБО «Ревда», «Экосервис» и полигон твердых бытовых отходов МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Староуткинск». Ранее в городе завели уголовное дело из-за проблем с вывозом мусора после проверки замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Первоуральска выступила на заседании думы с инициативой построить уже четвертый в городе мусорный полигон за сотни миллионов рублей. Средства планируют выделить из городского бюджета. Об этом рассказал депутат Дмитрий Хайман. «На ближайшем заседании думы по инициативе администрации Первоуральска будет рассмотрен вопрос выделения средств из бюджета городского округа на разработку проектно-сметной документации мусорного полигона. Но возникает вопрос о целесообразности», — написал депутат 30 октября — за несколько дней до заседания. По его словам, разработка документации проекта будет стоить 25 млн рублей. «Если проектирование стоит столько, то строительство обойдется в сотни миллионов», — отметил Хайман и предложил создать рабочую группу из числа депутатов, специалистов администрации и общественников, чтобы всесторонне оценить ситуацию и «избежать расходов на заведомо нереализуемые проекты». На данный момент в Первоуральске работают три площадки: полигон ТБО «Ревда», «Экосервис» и полигон твердых бытовых отходов МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Староуткинск». Ранее в городе завели уголовное дело из-за проблем с вывозом мусора после проверки замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева.