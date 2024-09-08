После проверки замгенпрокурора РФ заведено дело из-за мусора в Первоуральске

09 сентября 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Прокуратура отчиталась о проделанной работе в Первоуральске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мусорный коллапс в Первоуральске После рабочей поездки замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева в Первоуральск сменился региональный оператор, а также заведено уголовное дело из-за проблем с вывозом мусора. Об итогах работы прокуратуры рассказали в пресс-службе ведомства. «По материалам прокурорской проверки в связи с ненадлежащей работой по вывозу твердых коммунальных отходов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и части 1 статьи 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ», — следует из сообщения. Кроме того, ликвидированы подтопления подвальных помещений в жилых домах. По иску прокурора на ППМУП «Водоканал» судом возложена обязанность провести обследование и ремонт сетей водоотведения в районе 30 многоквартирных домов. Для обеспечения населения города качественной питьевой водой, по требованию надзорного ведомства завершены работы по промывке более 100 километров водопроводных сетей. Летом 2022-го города, входящие в западную зону, столкнулись с проблемами с невывозом мусора. На территории выезжали замгенпрокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев и губернатор Евгений Куйвашев. После масштабной проверки ООО «ТБО «Эксервис» лишилось статуса регоператора по вывозу мусора в западной зоне. Его место занял ЕМУП «Спецавтобаза». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После рабочей поездки замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева в Первоуральск сменился региональный оператор, а также заведено уголовное дело из-за проблем с вывозом мусора. Об итогах работы прокуратуры рассказали в пресс-службе ведомства. «По материалам прокурорской проверки в связи с ненадлежащей работой по вывозу твердых коммунальных отходов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и части 1 статьи 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ», — следует из сообщения. Кроме того, ликвидированы подтопления подвальных помещений в жилых домах. По иску прокурора на ППМУП «Водоканал» судом возложена обязанность провести обследование и ремонт сетей водоотведения в районе 30 многоквартирных домов. Для обеспечения населения города качественной питьевой водой, по требованию надзорного ведомства завершены работы по промывке более 100 километров водопроводных сетей. Летом 2022-го города, входящие в западную зону, столкнулись с проблемами с невывозом мусора. На территории выезжали замгенпрокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев и губернатор Евгений Куйвашев. После масштабной проверки ООО «ТБО «Эксервис» лишилось статуса регоператора по вывозу мусора в западной зоне. Его место занял ЕМУП «Спецавтобаза».