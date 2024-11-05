В центре Екатеринбурга воры вынесли все сливочное масло из магазина. Видео

05 ноября 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Операцию по краже масла провели два молодых человека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге ночью 5 ноября неизвестные обокрали магазин «Молочное место» на ул. Тверитина, 19, взяв с собой несколько килограммов сливочного масла и коктейли. Об этом рассказали представители торговой марки. «У нас сегодня ограбили один из магазинов на Тверитина, 19. Молодые и дерзкие под покровом ночи залезли в „Молочное место“ и вынесли все масло», — пишет telegram-канал «Молочный кит». В администрации магазина попросили горожан сообщить о фактах перепродажи масла «Полевское» на торговых площадках за более низкую цену. «Ну, разумеется, за вознаграждение», — добавили там. Ранее URA.RU рассказывало, что упаковки сливочного масла начали прятать в пластиковые контейнеры, чтобы предотвратить кражи. Самое дорогое масло, которое удалось найти, стоило 619 рублей за 400 граммов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ночью 5 ноября неизвестные обокрали магазин «Молочное место» на ул. Тверитина, 19, взяв с собой несколько килограммов сливочного масла и коктейли. Об этом рассказали представители торговой марки. «У нас сегодня ограбили один из магазинов на Тверитина, 19. Молодые и дерзкие под покровом ночи залезли в „Молочное место“ и вынесли все масло», — пишет telegram-канал «Молочный кит». В администрации магазина попросили горожан сообщить о фактах перепродажи масла «Полевское» на торговых площадках за более низкую цену. «Ну, разумеется, за вознаграждение», — добавили там. Ранее URA.RU рассказывало, что упаковки сливочного масла начали прятать в пластиковые контейнеры, чтобы предотвратить кражи. Самое дорогое масло, которое удалось найти, стоило 619 рублей за 400 граммов.