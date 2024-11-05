Свердловские депутаты запустили битву миллиардеров за молокозавод

Комитет заксо согласовал продажу госакций Ирбитского молокозавода

05 ноября 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

В 2023 году власти продали 49% акций Ирбитского молокозавода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания предварительно одобрили продажу части государственных акций Ирбитского молочного завода, запустив тем самым подготовку к аукциону. На него, по данным URA.RU, планирует заявиться не только держатель большей части акций — группа «Синара», — но и ее конкурент, также имеющий амбиции в сельхозотрасли, — холдинг УГМК. «Продажа 25% акций стоимостью 673 млн рублей позволит увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, привлечь частного инвестора, что также будет способствовать развитию конкуренции в сфере производства молочной продукции. Предлагается поддержать предложение о даче согласия на отчуждение акций…» — презентовали проект на комитете по вопросам законодательства и общественной безопасности заксо. Дальше вопрос рассмотрят уже на общем заседании парламента 12 ноября, а после будет объявлен аукцион. «Планы заявиться на него есть и у УГМК», — добавил источник URA.RU, знакомый с деталями подготовки к торгам. Группе «Синара» через компанию «СмартПроект» сейчас принадлежит 49% акций Ирбитского молокозавода. За них она заплатила 1,1758 млрд рублей (начальная цена была 1,1700 млрд). После продажи акций в собственности региона останется 26% — этого также достаточно, чтобы участвовать в принятии решений. В холдинг УГМК входит и направление «Агро», в рамках которого, в частности, компания развивает производство молочной продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты свердловского заксобрания предварительно одобрили продажу части государственных акций Ирбитского молочного завода, запустив тем самым подготовку к аукциону. На него, по данным URA.RU, планирует заявиться не только держатель большей части акций — группа «Синара», — но и ее конкурент, также имеющий амбиции в сельхозотрасли, — холдинг УГМК. «Продажа 25% акций стоимостью 673 млн рублей позволит увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, привлечь частного инвестора, что также будет способствовать развитию конкуренции в сфере производства молочной продукции. Предлагается поддержать предложение о даче согласия на отчуждение акций…» — презентовали проект на комитете по вопросам законодательства и общественной безопасности заксо. Дальше вопрос рассмотрят уже на общем заседании парламента 12 ноября, а после будет объявлен аукцион. «Планы заявиться на него есть и у УГМК», — добавил источник URA.RU, знакомый с деталями подготовки к торгам. Группе «Синара» через компанию «СмартПроект» сейчас принадлежит 49% акций Ирбитского молокозавода. За них она заплатила 1,1758 млрд рублей (начальная цена была 1,1700 млрд). После продажи акций в собственности региона останется 26% — этого также достаточно, чтобы участвовать в принятии решений. В холдинг УГМК входит и направление «Агро», в рамках которого, в частности, компания развивает производство молочной продукции.