Этнографический диктант важен для развития культуры в России

Этнодиктант способствует развитию культуры страны
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Большой этнографический диктант - просветительская акция, которая проводится в России седьмой год подряд
Большой этнографический диктант - просветительская акция, которая проводится в России седьмой год подряд Фото:

Этнографический диктант, проходящий в России с 1 по 8 ноября, полезен для развития культуры многонациональной страны. В этом уверена первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко.

«Россия богата территориями с удивительными этнографическими особенностями. У нас проживает 193 этноса и у каждого свои особенности, традиции, достижения. Хотелось бы, чтобы каждый гражданин страны знал о культурах различных национальностей», — заявила депутат в беседе с корреспондентом URA.RU. По словам Елены Драпеко, при разработке федеральных законов Государственная Дума всегда учитывает многонациональный состав и особенности народов России.

О том, что диктант предназначен для того, чтобы молодежь проявляла интерес к традициям, узнавала больше о культуре многонациональной страны, говорят и организаторы акции. Так, по словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, самая важная задача этнодиктанта — это разбудить интерес у молодых людей: к культуре, традициям, обычаям народов большой многоязычной и многонациональной страны.

Особенность этнодиктанта 2024 года еще и в том, что он поднимает тему семьи и уклада жизни народов России. «В этом году тематика диктанта пересекается с Годом семьи, многие вопросы касаются именно культурных, семейных ценностей , — рассказала URA.RU депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, пройти тестирование будет полезно всем. Оно поможет освежить знания людей о культуре народов России и простимулирует искать новую информацию по этой теме.

Большой этнографический диктант — это просветительская акция, которая проводится в России седьмой год подряд. Только за первый день тестирование прошли более 530 тысяч человек. Это онлайн-тест из 30 вопросов об обычаях и традициях народов, проживающих на территории Российской Федерации. Акция продлится до 8 ноября, проверить свои знания могут все желающие, нужно ответить на вопросы за 45 минут. Так, 20 заданий связаны с культурой страны, 10 — региональные вопросы.

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Этнографический диктант, проходящий в России с 1 по 8 ноября, полезен для развития культуры многонациональной страны. В этом уверена первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко. «Россия богата территориями с удивительными этнографическими особенностями. У нас проживает 193 этноса и у каждого свои особенности, традиции, достижения. Хотелось бы, чтобы каждый гражданин страны знал о культурах различных национальностей», — заявила депутат в беседе с корреспондентом URA.RU. По словам Елены Драпеко, при разработке федеральных законов Государственная Дума всегда учитывает многонациональный состав и особенности народов России. О том, что диктант предназначен для того, чтобы молодежь проявляла интерес к традициям, узнавала больше о культуре многонациональной страны, говорят и организаторы акции. Так, по словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, самая важная задача этнодиктанта — это разбудить интерес у молодых людей: к культуре, традициям, обычаям народов большой многоязычной и многонациональной страны. Особенность этнодиктанта 2024 года еще и в том, что он поднимает тему семьи и уклада жизни народов России. «В этом году тематика диктанта пересекается с Годом семьи, многие вопросы касаются именно культурных, семейных ценностей , — рассказала URA.RU депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, пройти тестирование будет полезно всем. Оно поможет освежить знания людей о культуре народов России и простимулирует искать новую информацию по этой теме. Большой этнографический диктант — это просветительская акция, которая проводится в России седьмой год подряд. Только за первый день тестирование прошли более 530 тысяч человек. Это онлайн-тест из 30 вопросов об обычаях и традициях народов, проживающих на территории Российской Федерации. Акция продлится до 8 ноября, проверить свои знания могут все желающие, нужно ответить на вопросы за 45 минут. Так, 20 заданий связаны с культурой страны, 10 — региональные вопросы.
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