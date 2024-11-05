Политолог-американист рассказала, чем Харрис опасна для России

Кандидат от демократов Камала Харрис может обострить отношения между Россией и США в случае победы на выборах. Об этом в интервью URA.RU сказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.
«Харрис — женщина и достаточно молодой политик. Она будет опасаться, что силу ее лидерства захочет испытать Россия, Китай или еще кто-то другой. Таким образом, от нее можно ожидать каких-то чувствительных жестких реакций, что, конечно, чревато просчетами, ошибками и ростом напряженности прежде всего в российско-американских отношениях», — заявила американист.
Как отметила Богуславская, формирование Харрис как политика пришлось на период после окончания холодной войны. В это время в Вашингтоне считали, что мир стал однополярным, поэтому США могут делать что угодно на международной арене, добавила политолог. По ее словам, американские политики, воспитанные в такой культуре, действуют без оглядки на оппонентов. Если Харрис станет президентом, это может стать предвестником негативного развития ситуации в отношениях с Россией, резюмировала американист.
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