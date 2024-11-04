Более 10 населенных пунктов в Пермском крае остаются без электричества

После многочисленных аварий на электросетях, которые произошли в выходные дни, без электричества остаются жители более 10 населенных пунктов Пермского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«В Соликамском округе без электричества остаются три населенных пункта. Также на данный момент без электроснабжения остаются: три населенных пункта в Красновишерском округе, два — в Чердынском округе, четыре — в Александровском округе», — написал глава края в Telegram.
В Березниках, как сообщалось ранее, до сих пор не подано электричество на водозабор «Извер». Туда направлены дополнительные бригады рабочих. По словам Махонина, к утру объект должен выйти «на рабочие параметры».
«Главам всех муниципалитетов поручил лично контролировать завершение восстановительных работ, усилить контроль за подвозом воды и незамедлительно реагировать на все обращения жителей по этому вопросу. До конца дня электроснабжение должно быть восстановлено во всех населенных пунктах», — заявил губернатор.
Энергетики, по его словам, уже устранили более 260 обрывов и других повреждений электролиний, заменили и восстановили 16 опор, убрали 564 поваленных дерева, 300 километров линий очистили от изморози и льда. Сейчас на местах поврежденных электросетей работают 17 бригад.
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