Помилованного Путиным ракетчика задержали в Екатеринбурге

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, мобилизованные
Военному 32 года, он служит в ракетных войсках (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге задержали 32-летнего оператора противотанкового ракетного комплекса, участвовавшего в российской спецоперации на Украине. Мужчина попался с наркотиками, сообщил источник URA.RU.

У задержанного шесть судимостей. Последнюю он погасил в августе 2022 года — после указа президента РФ Владимира Путина о помиловании. «Вечером 3 ноября в районе Семи Ключей военный забрал закладку и был задержан силовиками. Возбуждено уголовное дело. Его расследует Военно-следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге задержали 32-летнего оператора противотанкового ракетного комплекса, участвовавшего в российской спецоперации на Украине. Мужчина попался с наркотиками, сообщил источник URA.RU. У задержанного шесть судимостей. Последнюю он погасил в августе 2022 года — после указа президента РФ Владимира Путина о помиловании. «Вечером 3 ноября в районе Семи Ключей военный забрал закладку и был задержан силовиками. Возбуждено уголовное дело. Его расследует Военно-следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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