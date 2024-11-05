Помилованного Путиным ракетчика задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали 32-летнего оператора противотанкового ракетного комплекса, участвовавшего в российской спецоперации на Украине. Мужчина попался с наркотиками, сообщил источник URA.RU.
У задержанного шесть судимостей. Последнюю он погасил в августе 2022 года — после указа президента РФ Владимира Путина о помиловании. «Вечером 3 ноября в районе Семи Ключей военный забрал закладку и был задержан силовиками. Возбуждено уголовное дело. Его расследует Военно-следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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