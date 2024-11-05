Общество Помилованного Путиным ракетчика задержали в Екатеринбурге 05 ноября 2024 в 19:29 Размер текста - 17 + Военному 32 года, он служит в ракетных войсках (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге задержали 32-летнего оператора противотанкового ракетного комплекса, участвовавшего в российской спецоперации на Украине. Мужчина попался с наркотиками, сообщил источник URA.RU. У задержанного шесть судимостей. Последнюю он погасил в августе 2022 года — после указа президента РФ Владимира Путина о помиловании. «Вечером 3 ноября в районе Семи Ключей военный забрал закладку и был задержан силовиками. Возбуждено уголовное дело. Его расследует Военно-следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге задержали 32-летнего оператора противотанкового ракетного комплекса, участвовавшего в российской спецоперации на Украине. Мужчина попался с наркотиками, сообщил источник URA.RU. У задержанного шесть судимостей. Последнюю он погасил в августе 2022 года — после указа президента РФ Владимира Путина о помиловании. «Вечером 3 ноября в районе Семи Ключей военный забрал закладку и был задержан силовиками. Возбуждено уголовное дело. Его расследует Военно-следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям