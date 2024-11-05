В Минске предупредили о готовности НАТО к открытому конфликту с РФ и Белоруссией

Генштаб ВС Белоруссии: 15 тысяч военных ВСУ находятся у границы Белоруссии
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ВСУ разместили свою технику и военных возле границ Белоруссии
ВСУ разместили свою технику и военных возле границ Белоруссии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На границе Белоруссии находятся по меньшей мере 15 тысяч украинских военных с бронетехникой. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк.

«В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии численностью около 15 тыс. человек», — заявил Куприянюк. Его слова приводит РИА «Новости».

Он также отметил, что в приграничных областях постоянно совершенствуется система оборонительных рубежей, районов и позиций. По его словам, на белорусской границе на постоянной основе дежурят подразделения специального назначения с бронетехникой из состава сил специальных операций и Национальной гвардии Украины.

Куприянюк добавил, что против Белоруссии не прекращается ведение разведки всех видов, в том числе «задействуются маневренные группы радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты». По его словам, Киев использует провокацию против сотрудников силовых структур Белоруссии, находящихся на границе.

В августе Украина атаковала Белоруссию десятками беспилотников, все они были уничтожены. После этого глава республики Александр Лукашенко заявил, что страна готова к открытию фронта в случае вооруженного нападения. 

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На границе Белоруссии находятся по меньшей мере 15 тысяч украинских военных с бронетехникой. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк. «В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии численностью около 15 тыс. человек», — заявил Куприянюк. Его слова приводит РИА «Новости». Он также отметил, что в приграничных областях постоянно совершенствуется система оборонительных рубежей, районов и позиций. По его словам, на белорусской границе на постоянной основе дежурят подразделения специального назначения с бронетехникой из состава сил специальных операций и Национальной гвардии Украины. Куприянюк добавил, что против Белоруссии не прекращается ведение разведки всех видов, в том числе «задействуются маневренные группы радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты». По его словам, Киев использует провокацию против сотрудников силовых структур Белоруссии, находящихся на границе. В августе Украина атаковала Белоруссию десятками беспилотников, все они были уничтожены. После этого глава республики Александр Лукашенко заявил, что страна готова к открытию фронта в случае вооруженного нападения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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