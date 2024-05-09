Курганский генерал Землянский возглавил ГУ МЧС по Астраханской области. Скрин

10 мая 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Землянский руководил ГУ МЧС по Курганской области с июля 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский возглавил главное управление МЧС Астраханской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства, где генерал-майор уже указан главой МЧС южного региона. «Руководство главного управления МЧС России по Курганской области. Начальник ГУ МЧС по Астраханской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский», — указано на сайте МЧС Астраханской области. По данным корреспондента URA.RU, соответствующая информация на сайте о нем появилась 7 мая. Ранее URA.RU писало, что Юрий Землянский стал начальником главного управления МЧС России по Курганской области в июле 2020 года. Соответствующий указ подписывал президент РФ Владимир Путин. Генералу за время работы в регионе пришлось столкнуться с масштабными пожарами весной 2023 года и рекордным паводком в 2024 году. Курганский генерал Юрий Землянский возглавляет ГУ МЧС по Астраханской области с 7 мая Сайт ГУ МЧС по Астраханской области, mchs.gov.ru Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский возглавил главное управление МЧС Астраханской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства, где генерал-майор уже указан главой МЧС южного региона. «Руководство главного управления МЧС России по Курганской области. Начальник ГУ МЧС по Астраханской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский», — указано на сайте МЧС Астраханской области. По данным корреспондента URA.RU, соответствующая информация на сайте о нем появилась 7 мая. Ранее URA.RU писало, что Юрий Землянский стал начальником главного управления МЧС России по Курганской области в июле 2020 года. Соответствующий указ подписывал президент РФ Владимир Путин. Генералу за время работы в регионе пришлось столкнуться с масштабными пожарами весной 2023 года и рекордным паводком в 2024 году.