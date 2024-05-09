09 мая 2024

Курганский генерал Землянский возглавил ГУ МЧС по Астраханской области. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, землянский юрий
Землянский руководил ГУ МЧС по Курганской области с июля 2020 года Фото:

Начальник ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский возглавил главное управление МЧС Астраханской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства, где генерал-майор уже указан главой МЧС южного региона.

«Руководство главного управления МЧС России по Курганской области. Начальник ГУ МЧС по Астраханской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский», — указано на сайте МЧС Астраханской области. По данным корреспондента URA.RU, соответствующая информация на сайте о нем появилась 7 мая.

Ранее URA.RU писало, что Юрий Землянский стал начальником главного управления МЧС России по Курганской области в июле 2020 года. Соответствующий указ подписывал президент РФ Владимир Путин. Генералу за время работы в регионе пришлось столкнуться с масштабными пожарами весной 2023 года и рекордным паводком в 2024 году.

Курганский генерал Юрий Землянский возглавляет ГУ МЧС по Астраханской области с 7 мая
Курганский генерал Юрий Землянский возглавляет ГУ МЧС по Астраханской области с 7 мая
Фото:

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Начальник ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский возглавил главное управление МЧС Астраханской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства, где генерал-майор уже указан главой МЧС южного региона. «Руководство главного управления МЧС России по Курганской области. Начальник ГУ МЧС по Астраханской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский», — указано на сайте МЧС Астраханской области. По данным корреспондента URA.RU, соответствующая информация на сайте о нем появилась 7 мая. Ранее URA.RU писало, что Юрий Землянский стал начальником главного управления МЧС России по Курганской области в июле 2020 года. Соответствующий указ подписывал президент РФ Владимир Путин. Генералу за время работы в регионе пришлось столкнуться с масштабными пожарами весной 2023 года и рекордным паводком в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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