«Не хочет меня видеть»: как живет екатеринбурженка после шоу «Беременна в 16»

Участница Олеся из «Беременна в 16» нашла нового парня после развода

05 ноября 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Сейчас Олеся счастлива в новых отношениях Фото: личная страница Олеси во «ВКонтакте» Олеся Галикаева из Екатеринбурга, участница шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16»), рассказала, что ее бывший муж Владимир практически не принимает участия в воспитании их дочери. Этим и другими фактами о своей жизни девушка поделилась в эфире «Жизнь после шоу. Б16» на телеканале Ю. Выпуск с Олесей вышел в феврале 2024 года. В шоу она рассказывала, что часто прогуливала уроки и с трудом окончила девять классов школы. Девушка начала встречаться с Владимиром, с которым, по признанию уралочки, она чувствовала себя настоящей принцессой. В 16 лет Олеся забеременела, и пара официально зарегистрировала брак. Однако их союз быстро дал трещину: Володя часто проводил время с друзьями, что вызывало недовольство его возлюбленной. В результате пара развелась. По словам Олеси, причин для разрыва было несколько: измены парня, его лень и отсутствие финансовых средств. Владимир зарабатывал всего 15 тысяч рублей, из которых 10 тысяч уходило на съем комнаты. В свою очередь, герой шоу обвинил девушку в том, что она уделяла ему мало внимания, скандалила и не готовила. После разрыва герои с трудом поддерживают беседы по поводу ребенка. «У нас плохие отношения из-за того, что он не помогает, не приезжает и не проявляет инициативу. Возможно, это связано с тем, что он обижен на меня. Он много раз говорил, что не хочет видеть именно меня», — призналась Олеся. Она уточнила, что бывший муж не оказывает финансовой поддержки в воспитании дочери. Сейчас девушка зарабатывает самостоятельно на блоге, и ее доход в месяц может достигать 300 тысяч рублей. В программе «Жизнь после шоу. Б16» Владимир рассказал, что стал зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц. Он покупает вещи для дочки, если об этом просит бывшая жена, но с ребенком видится редко. «У нее же есть другой отец», — удивляется парень. Участвовать в воспитании малышки он не горит желанием. Олеся же встретила новую любовь — 19-летнего Артема. Они планируют сыграть свадьбу и приобрести квартиру в ипотеку. Дочку Олеся родила в мае 2023 года Фото: olesia17_17 в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Владимир и Олеся развелись в 2024 году Фото: личная страница Владимира по «ВКонтакте» Олеся встретила Артема полгода назад Фото: olesia17_17 в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олеся Галикаева из Екатеринбурга, участница шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16»), рассказала, что ее бывший муж Владимир практически не принимает участия в воспитании их дочери. Этим и другими фактами о своей жизни девушка поделилась в эфире «Жизнь после шоу. Б16» на телеканале Ю. Выпуск с Олесей вышел в феврале 2024 года. В шоу она рассказывала, что часто прогуливала уроки и с трудом окончила девять классов школы. Девушка начала встречаться с Владимиром, с которым, по признанию уралочки, она чувствовала себя настоящей принцессой. В 16 лет Олеся забеременела, и пара официально зарегистрировала брак. Однако их союз быстро дал трещину: Володя часто проводил время с друзьями, что вызывало недовольство его возлюбленной. В результате пара развелась. По словам Олеси, причин для разрыва было несколько: измены парня, его лень и отсутствие финансовых средств. Владимир зарабатывал всего 15 тысяч рублей, из которых 10 тысяч уходило на съем комнаты. В свою очередь, герой шоу обвинил девушку в том, что она уделяла ему мало внимания, скандалила и не готовила. После разрыва герои с трудом поддерживают беседы по поводу ребенка. «У нас плохие отношения из-за того, что он не помогает, не приезжает и не проявляет инициативу. Возможно, это связано с тем, что он обижен на меня. Он много раз говорил, что не хочет видеть именно меня», — призналась Олеся. Она уточнила, что бывший муж не оказывает финансовой поддержки в воспитании дочери. Сейчас девушка зарабатывает самостоятельно на блоге, и ее доход в месяц может достигать 300 тысяч рублей. В программе «Жизнь после шоу. Б16» Владимир рассказал, что стал зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц. Он покупает вещи для дочки, если об этом просит бывшая жена, но с ребенком видится редко. «У нее же есть другой отец», — удивляется парень. Участвовать в воспитании малышки он не горит желанием. Олеся же встретила новую любовь — 19-летнего Артема. Они планируют сыграть свадьбу и приобрести квартиру в ипотеку.