В ХМАО назвали самые популярные квартиры на вторичном рынке

Чаще всего в Ханты-Мансийском автономном округе на вторичном рынке приобретается небольшое жилье. Покупатели в первую очередь ориентируются на студии и однокомнатные квартиры, рассказал URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов.
«Большую долю забирают студии и однокомнатные квартиры. Двухкомнатное жилье и „трешки“ нужны скорее людям, которые хотят расширяться, чтобы улучшить условия проживания. Они продают свою квартиру и покупают побольше», — отмечает эксперт в сфере недвижимости.
Несмотря на общее снижения спроса на рынке «вторички», небольшое жилье продается проще, чем квартиры с нескольким количеством комнат. Среди прочего, это связано с удорожанием ипотеки. В случае с дорогой недвижимостью при базовых условиях кредитования, где процентные ставки превышают 25% годовых, покупателям придется вносить большие ежемесячные платежи.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре прогнозируют снижение стоимости вторичной недвижимости на фоне роста ставок. Риелторы считают, что сложившаяся ситуация лишь охлаждает покупательский интерес, поэтому продавцам приходится делать скидки.
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