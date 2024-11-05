В ХМАО назвали самые популярные квартиры на вторичном рынке

Жители ХМАО стали чаще покупать небольшие квартиры на вторичном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чаще всего на вторичном рынке приобретается небольшое жилье
Чаще всего на вторичном рынке приобретается небольшое жилье Фото:

Чаще всего в Ханты-Мансийском автономном округе на вторичном рынке приобретается небольшое жилье. Покупатели в первую очередь ориентируются на студии и однокомнатные квартиры, рассказал URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов.

«Большую долю забирают студии и однокомнатные квартиры. Двухкомнатное жилье и „трешки“ нужны скорее людям, которые хотят расширяться, чтобы улучшить условия проживания. Они продают свою квартиру и покупают побольше», — отмечает эксперт в сфере недвижимости.

Несмотря на общее снижения спроса на рынке «вторички», небольшое жилье продается проще, чем квартиры с нескольким количеством комнат. Среди прочего, это связано с удорожанием ипотеки. В случае с дорогой недвижимостью при базовых условиях кредитования, где процентные ставки превышают 25% годовых, покупателям придется вносить большие ежемесячные платежи.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре прогнозируют снижение стоимости вторичной недвижимости на фоне роста ставок. Риелторы считают, что сложившаяся ситуация лишь охлаждает покупательский интерес, поэтому продавцам приходится делать скидки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чаще всего в Ханты-Мансийском автономном округе на вторичном рынке приобретается небольшое жилье. Покупатели в первую очередь ориентируются на студии и однокомнатные квартиры, рассказал URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов. «Большую долю забирают студии и однокомнатные квартиры. Двухкомнатное жилье и „трешки“ нужны скорее людям, которые хотят расширяться, чтобы улучшить условия проживания. Они продают свою квартиру и покупают побольше», — отмечает эксперт в сфере недвижимости. Несмотря на общее снижения спроса на рынке «вторички», небольшое жилье продается проще, чем квартиры с нескольким количеством комнат. Среди прочего, это связано с удорожанием ипотеки. В случае с дорогой недвижимостью при базовых условиях кредитования, где процентные ставки превышают 25% годовых, покупателям придется вносить большие ежемесячные платежи. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре прогнозируют снижение стоимости вторичной недвижимости на фоне роста ставок. Риелторы считают, что сложившаяся ситуация лишь охлаждает покупательский интерес, поэтому продавцам приходится делать скидки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...