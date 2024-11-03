«Покупатели имеют право наглеть»: почему в ХМАО грядет обвал цен на вторичную недвижимость

В Югре прогнозируют снижение стоимости вторичной недвижимости на фоне роста ипотечных ставок, которые в отдельных банках уже превысили 25% годовых. Риелторы считают, что сложившаяся ситуация лишь охлаждает покупательский интерес, поэтому продавцам приходится делать скидки. Подробнее — в материале URA.RU.
«Повышение ставок, конечно, влияет на вторичный рынок. Это еще больше охлаждает спрос и уменьшает его. Тем самым, рынок „вторички“ еще больше замедляется, скажем так, продаж все меньше. Ну и, соответственно, это влияет на цены, так как предложения застаиваются все больше. И, кому нужно продать быстрее, те снижают стоимость и делают скидки», — рассказывает риелтор «Этажей» Антон Артамонов.
По данным ВТБ, с начала года югорчане взяли в банке на 50% меньше денежных займов в целом, по сравнению с прошлым годом. Риелторы в свою очередь отмечают, что именно на вторичном рынке все чаще встречаются сделки с наличными или варианты с небольшой суммой жилищного кредита.
«Это, например, клиенты, у которых не хватает определенной суммы. И они на нее оформляют ипотеку. При этом они берут жилищный кредит под большой процент с расчетом досрочного погашения, чтобы не переплачивать серьезную сумму», — поясняет эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.
Ежемесячно риелторы отмечают корректировку цен в пределах 5-7% от рыночной стоимости жилья. Поэтому владельцы квартир, которые не имеют в запасе много времени на продажу, а ко всему еще и не готовы снижать цены в моменте, в будущем рискуют потерять в деньгах еще больше. «Сейчас рынок покупателей. Они это знают и чувствуют, и имеют право наглеть», — отмечает Кравцов.
Впрочем, речь о полном затишье в сегменте не идет. Доля ипотечных кредитов по «вторичке», по данным «Домклика», превышает половину в общем объеме выдач. В том числе, нередко покупатели пользуются спецпредложениями банков. «Есть возможность перекупа долга, если у продавца не закрыта ипотека. Остаток можно оформить по сниженной ставке, но разницу придется платить по другой», — поясняет Кравцов.
Снижения ипотечных ставок, по предварительным прогнозам, ждут во второй половине 2025 года. Однако это должно происходить постепенно — без резкого обвала.»Но все достаточно непредсказуемо. Были прогнозы по снижению ставок уже к концу года. Но никто не ожидал, что у нас в итоге будет ставка 21%. А ведь еще один пересмотр ключевой ставки впереди — в декабре», — добавляет Артамонов.
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