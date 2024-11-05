Дональд Трамп отдал свой голос на выборах президента Америки. Видео

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Трамп вместе с супругой проголосовал на президентских выборах в округе Палм-Бич во Флориде
Трамп вместе с супругой проголосовал на президентских выборах в округе Палм-Бич во Флориде Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп проголосовал во Флориде. Об этом пишут журналисты телеканала CNN.

«Бывший президент прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе со своей женой Меланией Трамп», — передает телеканал. После голосования республиканец заявил, что уверен в том, что выиграет выборы. 

Трамп добавил, что это была «лучшая» из кампаний, в которых он участвовал. При этом Дональд Трамп посетовал на то, что на голосование и подсчет результатов уйдет слишком много времени, учитывая сколько было «потрачено денег на машины».

В США проходят выборы президента. За этот пост борются Дональд Трамп и Камала Харрис. За всей актуальной информацией можно обратиться к онлайн-трансляции URA.RU. В 2020 году Трамп назвал бюллетени по почте «опасными» и «коррумпированными». Он сказал, что они приведут к «массовым фальсификациям на выборах». По его словам, они уже «сфальсифицировали» выборы в 2020 году.

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Бывший президент США Дональд Трамп проголосовал во Флориде. Об этом пишут журналисты телеканала CNN. «Бывший президент прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе со своей женой Меланией Трамп», — передает телеканал. После голосования республиканец заявил, что уверен в том, что выиграет выборы.  Трамп добавил, что это была «лучшая» из кампаний, в которых он участвовал. При этом Дональд Трамп посетовал на то, что на голосование и подсчет результатов уйдет слишком много времени, учитывая сколько было «потрачено денег на машины». В США проходят выборы президента. За этот пост борются Дональд Трамп и Камала Харрис. За всей актуальной информацией можно обратиться к онлайн-трансляции URA.RU. В 2020 году Трамп назвал бюллетени по почте «опасными» и «коррумпированными». Он сказал, что они приведут к «массовым фальсификациям на выборах». По его словам, они уже «сфальсифицировали» выборы в 2020 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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