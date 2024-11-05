Бывший президент США Дональд Трамп проголосовал во Флориде. Об этом пишут журналисты телеканала CNN.
«Бывший президент прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе со своей женой Меланией Трамп», — передает телеканал. После голосования республиканец заявил, что уверен в том, что выиграет выборы.
Трамп добавил, что это была «лучшая» из кампаний, в которых он участвовал. При этом Дональд Трамп посетовал на то, что на голосование и подсчет результатов уйдет слишком много времени, учитывая сколько было «потрачено денег на машины».
В США проходят выборы президента. За этот пост борются Дональд Трамп и Камала Харрис. За всей актуальной информацией можно обратиться к онлайн-трансляции URA.RU. В 2020 году Трамп назвал бюллетени по почте «опасными» и «коррумпированными». Он сказал, что они приведут к «массовым фальсификациям на выборах». По его словам, они уже «сфальсифицировали» выборы в 2020 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.