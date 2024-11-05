Развитие промышленности — приоритетное направления для страны, ведь сегодня миром владеет тот, кто владеет технологиями. Об этом заявил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин в Челябинске 5 ноября.
«Сегодня тот, кто владеет технологиями, владеет миром. Поэтому мы должны делать все от нас зависящее для того, чтобы наша промышленность развивалась», — заявил Володин на выездном совещании Совета Госдумы. Его цитирует пресс-служба ГД в telegram-канале.
Сейчас важно построить эффективно эту работу, чтобы российские технологии стали более конкурентоспособные. «Для нас главным является вопрос именно законодательного обеспечения. Должны сделать все для того, чтобы такие условия были созданы», — добавил спикер Госдумы.
Вячеслав Володин 5 ноября проводит в Челябинске выездное совещание Совета ГД на тему законодательного обеспечения развития промышленности в России. В Челябинск прибыли главы фракций и председатели комитетов парламента, а также представители правительства РФ.
Парламентарий вместе с губернатором Алексеем Текслером посетил производство промышленных роботов на ЧКПЗ, сообщили URA.RU в правительстве региона. Это первое в России предприятие по серийному производству и сборке промышленных роботов-манипуляторов RusRobot.
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