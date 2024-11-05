Мать журналистки Ксении Собчак преподнесла дочери оригинальный подарок на день рождения — картонное изображение президента РФ Владимира Путина. Ксения отметила, что у ее матери отличное чувство юмора.
«Мама у меня — лучшая на свете. С утра — неодетая, лохматая выхожу — и, с моим зрением минус четыре, вижу реального Владимира Владимировича», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она добавила, что такой подарок задал тон всему празднику.
Ксения Собчак — известная российская телеведущая, блогер и политический деятель, а также руководитель популярного YouTube-канала «Осторожно, Собчак» и telegram-каналов «Осторожно, новости» и «Кровавая барыня». Она отмечает свой 43-й день рождения 5 ноября. Более детально о ее биографии и карьере можно узнать в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.