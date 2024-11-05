Мать Собчак подарила дочери на день рождения картонного Путина. Видео

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Ксения Собчак похвалила чувство юмора своей матери
Ксения Собчак похвалила чувство юмора своей матери Фото:

Мать журналистки Ксении Собчак преподнесла дочери оригинальный подарок на день рождения — картонное изображение президента РФ Владимира Путина. Ксения отметила, что у ее матери отличное чувство юмора.

«Мама у меня — лучшая на свете. С утра — неодетая, лохматая выхожу — и, с моим зрением минус четыре, вижу реального Владимира Владимировича», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она добавила, что такой подарок задал тон всему празднику.

Ксения Собчак — известная российская телеведущая, блогер и политический деятель, а также руководитель популярного YouTube-канала «Осторожно, Собчак» и telegram-каналов «Осторожно, новости» и «Кровавая барыня». Она отмечает свой 43-й день рождения 5 ноября. Более детально о ее биографии и карьере можно узнать в материале URA.RU.

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Мать журналистки Ксении Собчак преподнесла дочери оригинальный подарок на день рождения — картонное изображение президента РФ Владимира Путина. Ксения отметила, что у ее матери отличное чувство юмора. «Мама у меня — лучшая на свете. С утра — неодетая, лохматая выхожу — и, с моим зрением минус четыре, вижу реального Владимира Владимировича», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она добавила, что такой подарок задал тон всему празднику. Ксения Собчак — известная российская телеведущая, блогер и политический деятель, а также руководитель популярного YouTube-канала «Осторожно, Собчак» и telegram-каналов «Осторожно, новости» и «Кровавая барыня». Она отмечает свой 43-й день рождения 5 ноября. Более детально о ее биографии и карьере можно узнать в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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