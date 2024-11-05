В Магнитогорске в самолете «Ямала», летевшем в Тюмень, сработала сигнализация

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Рейс летел из Сочи в Тюмень
Рейс летел из Сочи в Тюмень Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в самолете авиакомпании «Ямал», который летел в Тюмень, сработала система предупреждения столкновения с землей. Об этом сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».

«Челябинская область, Магнитогорск. Эшелон 330, горизонтальный полет, экипаж доложил о кратковременном срабатывании системы предупреждения столкновения с землей. Бедствие или срочность не объявлял», — указано в сообщении.

Инцидент произошел 4 ноября. Борт летел из Сочи в Тюмень. Комментарий авиакомпании ожидается.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в самолете авиакомпании «Ямал», который летел в Тюмень, сработала система предупреждения столкновения с землей. Об этом сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». «Челябинская область, Магнитогорск. Эшелон 330, горизонтальный полет, экипаж доложил о кратковременном срабатывании системы предупреждения столкновения с землей. Бедствие или срочность не объявлял», — указано в сообщении. Инцидент произошел 4 ноября. Борт летел из Сочи в Тюмень. Комментарий авиакомпании ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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