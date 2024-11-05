В Магнитогорске в самолете «Ямала», летевшем в Тюмень, сработала сигнализация

В Магнитогорске (Челябинская область) в самолете авиакомпании «Ямал», который летел в Тюмень, сработала система предупреждения столкновения с землей. Об этом сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».
«Челябинская область, Магнитогорск. Эшелон 330, горизонтальный полет, экипаж доложил о кратковременном срабатывании системы предупреждения столкновения с землей. Бедствие или срочность не объявлял», — указано в сообщении.
Инцидент произошел 4 ноября. Борт летел из Сочи в Тюмень. Комментарий авиакомпании ожидается.
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