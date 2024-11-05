В России появится новая женщина-губернатор

В Еврейской автономной области (ЕАО) России может появиться новая женщина-губернатор. На пост главы региона вместо Ростислава Гольдштейна предлагается начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.
«Еврейскую область вместо губернатора Еврейской области Ростислава Гольдштейна возглавит Мария Костюк из фонда „Защитники Отечества“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента РФ. Костюк родилась 2 марта 1977 года в поселке Смидович Еврейской автономной области.
Она имеет дипломы по филологии, истории и государственному управлению. Карьеру начала учителем, затем работала в администрации Смидовичского района и мэрии Биробиджана, где занимала различные должности. В 2017 году перешла в ОАО РЖД, а затем в аппарат Совета федерации. К 2021 году стала зампредседателя правительства ЕАО и в 2023 году возглавила управление фонда «Защитники Отечества». Является членом «Единой России» и замсекретарем по молодежной политике в регионе. Женщина находится замужем, у нее есть дочь, а сын Андрей погиб в 2022 году на СВО.
Ростислав Гольдштейн, в свою очередь, может занять пост главы Республики Коми, который 5 ноября освободился после отставки Владимира Уйбы. Второй не раскрывал причин своего ухода, но упомянул о новом предложении от президента РФ Владимира Путина. Политолог Дмитрий Орлов отметил, что неадекватное поведение Уйбы могло оказать влияние на его решение покинуть занимаемую должность.
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