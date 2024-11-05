На трассе между Сургутом и Нижневартовском произошло массовое ДТП. Видео

На трассе между Сургуом и Нижневартовском произошло массовое ДТП
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На трассе Сургут-Нижневартовск произошло массовое ДТП
На трассе Сургут-Нижневартовск произошло массовое ДТП Фото:

На трассе Нижневартовск — Сургут произошло массовое ДТП. По свидетельству очевидцев, пострадало не меньше четырех машин, среди которых несколько грузовых «газелей».

«На трассе Нижневартовск — Сургут, на участке из Мегиона в Лангепас, столкнулись несколько машин — четыре или пять. Пара грузовых газелей перевернулась. На месте работают специальные службы», — поделились очевидцы с URA.RU.

В пресс-службе ГИБДД по ХМАО агентству ответили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Подробности пообещали сообщить позже.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на Нефтеюганском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали два водителя и пассажир одной из машин.

Автор видео: группа «ЧП [в] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте»

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На трассе Нижневартовск — Сургут произошло массовое ДТП. По свидетельству очевидцев, пострадало не меньше четырех машин, среди которых несколько грузовых «газелей». «На трассе Нижневартовск — Сургут, на участке из Мегиона в Лангепас, столкнулись несколько машин — четыре или пять. Пара грузовых газелей перевернулась. На месте работают специальные службы», — поделились очевидцы с URA.RU. В пресс-службе ГИБДД по ХМАО агентству ответили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Подробности пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на Нефтеюганском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали два водителя и пассажир одной из машин. Автор видео: группа «ЧП [в] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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