На трассе Нижневартовск — Сургут произошло массовое ДТП. По свидетельству очевидцев, пострадало не меньше четырех машин, среди которых несколько грузовых «газелей».
«На трассе Нижневартовск — Сургут, на участке из Мегиона в Лангепас, столкнулись несколько машин — четыре или пять. Пара грузовых газелей перевернулась. На месте работают специальные службы», — поделились очевидцы с URA.RU.
В пресс-службе ГИБДД по ХМАО агентству ответили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Подробности пообещали сообщить позже.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на Нефтеюганском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали два водителя и пассажир одной из машин.
Автор видео: группа «ЧП [в] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!