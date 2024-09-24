24 сентября 2024

В ХМАО в массовом ДТП пострадали три человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте ЧП работают медики, спасатели и сотрудники полиции
На месте ЧП работают медики, спасатели и сотрудники полиции Фото:

В Сургуте (ХМАО) на Нефтеюганском шоссе вечером 24 сентября столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали два водителя и пассажир одного из авто. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«Три человека пострадали в ДТП на Нефтеюганском шоссе возле Гулливера. Столкнулись „Шкода“, BMW и Lada Granta. Травмы получили водители „Шкоды“ и Lada и пассажир отечественного авто», — сообщается в telegram-канале «К-Информ».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) на Нефтеюганском шоссе вечером 24 сентября столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали два водителя и пассажир одного из авто. Об этом очевидцы сообщили в соцсети. «Три человека пострадали в ДТП на Нефтеюганском шоссе возле Гулливера. Столкнулись „Шкода“, BMW и Lada Granta. Травмы получили водители „Шкоды“ и Lada и пассажир отечественного авто», — сообщается в telegram-канале «К-Информ». В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...