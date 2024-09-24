В Сургуте (ХМАО) на Нефтеюганском шоссе вечером 24 сентября столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали два водителя и пассажир одного из авто. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«Три человека пострадали в ДТП на Нефтеюганском шоссе возле Гулливера. Столкнулись „Шкода“, BMW и Lada Granta. Травмы получили водители „Шкоды“ и Lada и пассажир отечественного авто», — сообщается в telegram-канале «К-Информ».
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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