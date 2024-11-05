Замгендиректора УВО Минтранса Борисова арестовали из-за взятки

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Все трое подозреваемых по делу о взятке задержаны, заявили в СК РФ
Все трое подозреваемых по делу о взятке задержаны, заявили в СК РФ Фото:

Заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова арестовали по обвинению в получении взятки. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«В настоящее время высокопоставленный чиновник, взяткодатель и посредник задержаны», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что Борисов, занимая должности в федеральных казенных учреждениях с 2014 по 2021 годы, получал взятки от руководителя ООО «С-ДСУ 111» через посредника.

Возбуждено уголовное дело. Оно основывается на материалах ФСБ, заключили в СК.

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Заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова арестовали по обвинению в получении взятки. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «В настоящее время высокопоставленный чиновник, взяткодатель и посредник задержаны», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что Борисов, занимая должности в федеральных казенных учреждениях с 2014 по 2021 годы, получал взятки от руководителя ООО «С-ДСУ 111» через посредника. Возбуждено уголовное дело. Оно основывается на материалах ФСБ, заключили в СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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