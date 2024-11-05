Замгендиректора УВО Минтранса Борисова арестовали из-за взятки

Заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова арестовали по обвинению в получении взятки. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.
«В настоящее время высокопоставленный чиновник, взяткодатель и посредник задержаны», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что Борисов, занимая должности в федеральных казенных учреждениях с 2014 по 2021 годы, получал взятки от руководителя ООО «С-ДСУ 111» через посредника.
Возбуждено уголовное дело. Оно основывается на материалах ФСБ, заключили в СК.
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