Политика Власть Итоги конкурса по выборам мэра Челябинска подведут в полночь 05 ноября 2024 в 22:09 Размер текста - 17 + Роман Воллерт объявит об итогах конкурса в ночь на 8 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Итоги конкурса по выборам мэра Челябинска вице-губернатор Роман Воллерт объявит в полночь 8 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской думы. Сам конкурс пройдет 7 ноября. «7 ноября в течение получаса претенденты ответят на 30 вопросов теста. Затем начнется второй этап конкурса — выступления претендентов. Каждому предоставят до 15 минут для выступления. Окончание планируется на 23:30. После подведения итогов (ориентировочно в 24:00) состоится пресс-подход к председателю конкурсной комиссии для объявления результатов», — заявили в пресс-службе. В ходе тестирования на каждый из вопросов предложат четыре варианта ответов. Необходимо выбрать один правильный. Выступать кандидаты будут на тему видения работы на посту мэра Челябинска. Изначально на конкурс заявилось 29 кандидатов. Один из них, Виктор Легенчук, 5 ноября отозвал свою кандидатуру. Депутаты Гордумы выберут мэра из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией на сессии 19 ноября. Место градоначальника стало вакантным после того, как глава города Наталья Котова перешла на работу в Совет Федерации. Сейчас должность врио мэра занимает экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин, который считается основным кандидатом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Итоги конкурса по выборам мэра Челябинска вице-губернатор Роман Воллерт объявит в полночь 8 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской думы. Сам конкурс пройдет 7 ноября. «7 ноября в течение получаса претенденты ответят на 30 вопросов теста. Затем начнется второй этап конкурса — выступления претендентов. Каждому предоставят до 15 минут для выступления. Окончание планируется на 23:30. После подведения итогов (ориентировочно в 24:00) состоится пресс-подход к председателю конкурсной комиссии для объявления результатов», — заявили в пресс-службе. В ходе тестирования на каждый из вопросов предложат четыре варианта ответов. Необходимо выбрать один правильный. Выступать кандидаты будут на тему видения работы на посту мэра Челябинска. Изначально на конкурс заявилось 29 кандидатов. Один из них, Виктор Легенчук, 5 ноября отозвал свою кандидатуру. Депутаты Гордумы выберут мэра из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией на сессии 19 ноября. Место градоначальника стало вакантным после того, как глава города Наталья Котова перешла на работу в Совет Федерации. Сейчас должность врио мэра занимает экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин, который считается основным кандидатом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям