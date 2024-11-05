Курганский продюсер Фадеев дал денег скандальному журналисту на лечение рака

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Журналист получил помощь на лечение онкологии
Журналист получил помощь на лечение онкологии Фото:

Продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, оказал финансовую помощь скандальному журналисту Отару Кушанашвили на лечение онкологического заболевания. Об этом Кушанашвили рассказал в интервью.

«Я не очень хорошо знаком с Максимом Фадеевым, даже позволял себе обругивать его. А он помог мне на лечение онкологии», — сказал Кушанашвили в интервью Кристине Мединской на ее YouTube — канале.

Кушанашвили получил медийную известность благодаря программе «Акулы пера», которая транслировалась с 1995 по 1998 год. В этом шоу журналист задавал звездам эстрады скандальные вопросы и стал, по его же словам — «общенациональным подонком». Кушанашвили утверждал, что пережил 27 судебных разбирательств с известными личностями. Единственный раз, когда шоумен признал свои ошибки, случился в ходе разбирательства с певицей Аллой Пугачевой, подавшей на него в суд за клевету и оскорбление. Летом 2024 года у Отара обнаружили онкологию.

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Продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, оказал финансовую помощь скандальному журналисту Отару Кушанашвили на лечение онкологического заболевания. Об этом Кушанашвили рассказал в интервью. «Я не очень хорошо знаком с Максимом Фадеевым, даже позволял себе обругивать его. А он помог мне на лечение онкологии», — сказал Кушанашвили в интервью Кристине Мединской на ее YouTube — канале. Кушанашвили получил медийную известность благодаря программе «Акулы пера», которая транслировалась с 1995 по 1998 год. В этом шоу журналист задавал звездам эстрады скандальные вопросы и стал, по его же словам — «общенациональным подонком». Кушанашвили утверждал, что пережил 27 судебных разбирательств с известными личностями. Единственный раз, когда шоумен признал свои ошибки, случился в ходе разбирательства с певицей Аллой Пугачевой, подавшей на него в суд за клевету и оскорбление. Летом 2024 года у Отара обнаружили онкологию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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