Курганский продюсер Фадеев дал денег скандальному журналисту на лечение рака

Продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, оказал финансовую помощь скандальному журналисту Отару Кушанашвили на лечение онкологического заболевания. Об этом Кушанашвили рассказал в интервью.
«Я не очень хорошо знаком с Максимом Фадеевым, даже позволял себе обругивать его. А он помог мне на лечение онкологии», — сказал Кушанашвили в интервью Кристине Мединской на ее YouTube — канале.
Кушанашвили получил медийную известность благодаря программе «Акулы пера», которая транслировалась с 1995 по 1998 год. В этом шоу журналист задавал звездам эстрады скандальные вопросы и стал, по его же словам — «общенациональным подонком». Кушанашвили утверждал, что пережил 27 судебных разбирательств с известными личностями. Единственный раз, когда шоумен признал свои ошибки, случился в ходе разбирательства с певицей Аллой Пугачевой, подавшей на него в суд за клевету и оскорбление. Летом 2024 года у Отара обнаружили онкологию.
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