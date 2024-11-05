Врио главы Коркино обсудил с жителями соседство с цыганами

В Коркино состоялась встреча с населением по важным вопросам муниципалитета
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Встреча Александра Орла с жителями Коркино
Александр Орел (в центре) обсудил с жителями Коркино острые темы Фото:
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Врио главы Коркинского округа Челябинской области Александр Орел провел встречу, на которой жители подняли острые для муниципалитета вопросы, включая отношение с цыганским населением. Встреча прошла 5 ноября на территории физкультурно-оздоровительном комплекса.

«Важный и очень нужный для меня разговор состоялся сегодня с коркинцами. В диалоге не обошли стороной ни одной острой темы: отношение с цыганский населением, проблемы водоснабжения и водоотведения, вывоз мусора и содержания дорог, подтопление территории и выплаты пострадавшим, а также другие вопросы», — сообщил в своем telegram-канале Александр Орел.

Во время встречи коркинцы задали десятки вопросов. На них ответили депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова, вице-губернаторы Роман Воллерт и Андрей Фалейчик, министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Врио главы Александр Орел также подчеркнул, что подобные встречи пройдут во всех населенных пунктах Коркинского округа. Это позволит обсудить актуальные проблемы с жителями на местах и найти эффективные решения совместно с депутатами округа и представителями администрации.

Как сообщало URA.RU ранее, Александр Орел рассказал о ситуации после недавних погромов в Коркино, связанных с убийством 40-летней таксистки. Руководитель призвал не доверять непроверенной информации, распространяемой в интернете.

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Врио главы Коркинского округа Челябинской области Александр Орел провел встречу, на которой жители подняли острые для муниципалитета вопросы, включая отношение с цыганским населением. Встреча прошла 5 ноября на территории физкультурно-оздоровительном комплекса. «Важный и очень нужный для меня разговор состоялся сегодня с коркинцами. В диалоге не обошли стороной ни одной острой темы: отношение с цыганский населением, проблемы водоснабжения и водоотведения, вывоз мусора и содержания дорог, подтопление территории и выплаты пострадавшим, а также другие вопросы», — сообщил в своем telegram-канале Александр Орел. Во время встречи коркинцы задали десятки вопросов. На них ответили депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова, вице-губернаторы Роман Воллерт и Андрей Фалейчик, министр социальных отношений региона Ирина Буторина. Врио главы Александр Орел также подчеркнул, что подобные встречи пройдут во всех населенных пунктах Коркинского округа. Это позволит обсудить актуальные проблемы с жителями на местах и найти эффективные решения совместно с депутатами округа и представителями администрации. Как сообщало URA.RU ранее, Александр Орел рассказал о ситуации после недавних погромов в Коркино, связанных с убийством 40-летней таксистки. Руководитель призвал не доверять непроверенной информации, распространяемой в интернете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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