Врио Коркинского округа рассказал о ситуации после цыганских погромов

Врио главы Коркино заявил о стабильной обстановке после погромов в Тимофеевке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава города Евгений Тефтелев. Челябинск, орел александр
Александр Орел призвал не верить фейкам об обстановке в Коркино Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Временно исполняющий полномочия главы Коркинского муниципального округа Челябинской области Александр Орел заявил, что ситуации на территории после недавних погромов, связанных с убийством 40-летней таксистки, стабильная. Он сообщил о постоянном контроле над обстановкой и взаимодействии с оперативным штабом. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале руководителя.

«Активно слежу за информационной повесткой и комментариями в социальных сетях жителей. Информация о том, что обстановка в Коркино накаляется — фейк. Нахожусь в постоянном контакте с оперативным штабом. Хочу заверить — ситуация стабильная и контролируемая», — сообщил в своем telegram-канале Александр Орел.

Кроме того, Орел напомнил о мерах безопасности, которые продолжаются в округе, включая круглосуточное патрулирование территории и дежурство сотрудников правоохранительных органов. Врио главы призвал не доверять непроверенной информации, распространяемой в интернете.

Как сообщало URA.RU ранее, сотрудники полиции продолжают обеспечение правопорядка на территории Коркинского муниципального округа. В комплексных мероприятиях по поддержанию безопасности задействованы представители МЧС, службы судебных приставов, Росгвардия и другие структуры. В частности, во время рейдов правоохранители применяют мобильный биометрический терминал для оперативного установления личности.

В поселке Тимофеевка Коркинского муниципального округа местные жители после убийства таксистки начали громить дома местных цыган. Беспорядки произошли 24 октября, когда было найдено тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временно исполняющий полномочия главы Коркинского муниципального округа Челябинской области Александр Орел заявил, что ситуации на территории после недавних погромов, связанных с убийством 40-летней таксистки, стабильная. Он сообщил о постоянном контроле над обстановкой и взаимодействии с оперативным штабом. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале руководителя. «Активно слежу за информационной повесткой и комментариями в социальных сетях жителей. Информация о том, что обстановка в Коркино накаляется — фейк. Нахожусь в постоянном контакте с оперативным штабом. Хочу заверить — ситуация стабильная и контролируемая», — сообщил в своем telegram-канале Александр Орел. Кроме того, Орел напомнил о мерах безопасности, которые продолжаются в округе, включая круглосуточное патрулирование территории и дежурство сотрудников правоохранительных органов. Врио главы призвал не доверять непроверенной информации, распространяемой в интернете. Как сообщало URA.RU ранее, сотрудники полиции продолжают обеспечение правопорядка на территории Коркинского муниципального округа. В комплексных мероприятиях по поддержанию безопасности задействованы представители МЧС, службы судебных приставов, Росгвардия и другие структуры. В частности, во время рейдов правоохранители применяют мобильный биометрический терминал для оперативного установления личности. В поселке Тимофеевка Коркинского муниципального округа местные жители после убийства таксистки начали громить дома местных цыган. Беспорядки произошли 24 октября, когда было найдено тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...