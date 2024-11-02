Общество Врио Коркинского округа рассказал о ситуации после цыганских погромов Врио главы Коркино заявил о стабильной обстановке после погромов в Тимофеевке 02 ноября 2024 в 22:37 Размер текста - 17 + Александр Орел призвал не верить фейкам об обстановке в Коркино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Временно исполняющий полномочия главы Коркинского муниципального округа Челябинской области Александр Орел заявил, что ситуации на территории после недавних погромов, связанных с убийством 40-летней таксистки, стабильная. Он сообщил о постоянном контроле над обстановкой и взаимодействии с оперативным штабом. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале руководителя. «Активно слежу за информационной повесткой и комментариями в социальных сетях жителей. Информация о том, что обстановка в Коркино накаляется — фейк. Нахожусь в постоянном контакте с оперативным штабом. Хочу заверить — ситуация стабильная и контролируемая», — сообщил в своем telegram-канале Александр Орел. Кроме того, Орел напомнил о мерах безопасности, которые продолжаются в округе, включая круглосуточное патрулирование территории и дежурство сотрудников правоохранительных органов. Врио главы призвал не доверять непроверенной информации, распространяемой в интернете. Как сообщало URA.RU ранее, сотрудники полиции продолжают обеспечение правопорядка на территории Коркинского муниципального округа. В комплексных мероприятиях по поддержанию безопасности задействованы представители МЧС, службы судебных приставов, Росгвардия и другие структуры. В частности, во время рейдов правоохранители применяют мобильный биометрический терминал для оперативного установления личности. В поселке Тимофеевка Коркинского муниципального округа местные жители после убийства таксистки начали громить дома местных цыган. Беспорядки произошли 24 октября, когда было найдено тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Временно исполняющий полномочия главы Коркинского муниципального округа Челябинской области Александр Орел заявил, что ситуации на территории после недавних погромов, связанных с убийством 40-летней таксистки, стабильная. Он сообщил о постоянном контроле над обстановкой и взаимодействии с оперативным штабом. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале руководителя. «Активно слежу за информационной повесткой и комментариями в социальных сетях жителей. Информация о том, что обстановка в Коркино накаляется — фейк. Нахожусь в постоянном контакте с оперативным штабом. Хочу заверить — ситуация стабильная и контролируемая», — сообщил в своем telegram-канале Александр Орел. Кроме того, Орел напомнил о мерах безопасности, которые продолжаются в округе, включая круглосуточное патрулирование территории и дежурство сотрудников правоохранительных органов. Врио главы призвал не доверять непроверенной информации, распространяемой в интернете. Как сообщало URA.RU ранее, сотрудники полиции продолжают обеспечение правопорядка на территории Коркинского муниципального округа. В комплексных мероприятиях по поддержанию безопасности задействованы представители МЧС, службы судебных приставов, Росгвардия и другие структуры. В частности, во время рейдов правоохранители применяют мобильный биометрический терминал для оперативного установления личности. В поселке Тимофеевка Коркинского муниципального округа местные жители после убийства таксистки начали громить дома местных цыган. Беспорядки произошли 24 октября, когда было найдено тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям