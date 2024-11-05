Свердловский омбудсмен предложила детям мигрантов учиться дольше

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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Мерзлякова отметила, что еще один год обучения мог бы осуществляться за счет работодателей Фото:

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила увеличить срок обучения в школе детям мигрантов. Она считает, что ученики, которые плохо знают русский язык, должны начинать учиться с шести лет.

«Надо продлить срок обучения всего-то на год, подготовить их к первому классу, и чтобы они шли и не отвлекали других детей, учителей не отвлекали на себя. Надо ходить [детям мигрантов] в школу не с семи, а с шести лет», — рассказала Мерзлякова в эфире ОТВ.

Омбудсмен отметила, что это могло бы реализоваться за счет работодателей, которые взяли семью с мигрантами, а также за счет самих желающих. Она подчеркнула, что не стала бы создавать анклавы, а сформировала обычную атмосферу для приезжих детей.

Как ранее сообщало URA.RU, свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов к категории обучающихся с особенностями развития. По его словам, это позволит уменьшить классы для детей, не владеющих русским языком, и доплачивать учителям.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила увеличить срок обучения в школе детям мигрантов. Она считает, что ученики, которые плохо знают русский язык, должны начинать учиться с шести лет. «Надо продлить срок обучения всего-то на год, подготовить их к первому классу, и чтобы они шли и не отвлекали других детей, учителей не отвлекали на себя. Надо ходить [детям мигрантов] в школу не с семи, а с шести лет», — рассказала Мерзлякова в эфире ОТВ. Омбудсмен отметила, что это могло бы реализоваться за счет работодателей, которые взяли семью с мигрантами, а также за счет самих желающих. Она подчеркнула, что не стала бы создавать анклавы, а сформировала обычную атмосферу для приезжих детей. Как ранее сообщало URA.RU, свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов к категории обучающихся с особенностями развития. По его словам, это позволит уменьшить классы для детей, не владеющих русским языком, и доплачивать учителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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