21 октября 2024

Свердловский детский омбудсмен хочет приравнять детей мигрантов к инвалидам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, мороков игорь
Игорь Мороков сказал, что в Екатеринбурге лишь две школы, где много мигрантов Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов к категории обучающихся с особенностями развития. По его словам, это позволит уменьшить классы для детей, не владеющих русским языком, и доплачивать учителям.

«У нас существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей [дети мигрантов] тоже нужно приравнивать к этой категории», — сказал омбудсмен в эфире ОТВ.

Игорь Мороков отметил функционирование в Екатеринбурге всего двух школ со значительным числом детей-мигрантов, где необходимо применять особый подход к организации учебного процесса. Он подчеркнул, что разделить классы так, чтобы в каждом было всего по три ребенка, как рекомендовано, невозможно, но текущие меры могут значительно помочь в адаптации и обучении таких учеников.

Также детский омбудсмен рассказал, что пропаганда о запрете чайлдфри не поможет в демографической ситуации. Еще по его мнению, занятие квадробингом — это повод учителям обратить внимание на ребенка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов к категории обучающихся с особенностями развития. По его словам, это позволит уменьшить классы для детей, не владеющих русским языком, и доплачивать учителям. «У нас существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей [дети мигрантов] тоже нужно приравнивать к этой категории», — сказал омбудсмен в эфире ОТВ. Игорь Мороков отметил функционирование в Екатеринбурге всего двух школ со значительным числом детей-мигрантов, где необходимо применять особый подход к организации учебного процесса. Он подчеркнул, что разделить классы так, чтобы в каждом было всего по три ребенка, как рекомендовано, невозможно, но текущие меры могут значительно помочь в адаптации и обучении таких учеников. Также детский омбудсмен рассказал, что пропаганда о запрете чайлдфри не поможет в демографической ситуации. Еще по его мнению, занятие квадробингом — это повод учителям обратить внимание на ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...