Свердловский детский омбудсмен хочет приравнять детей мигрантов к инвалидам

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов к категории обучающихся с особенностями развития. По его словам, это позволит уменьшить классы для детей, не владеющих русским языком, и доплачивать учителям.
«У нас существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей [дети мигрантов] тоже нужно приравнивать к этой категории», — сказал омбудсмен в эфире ОТВ.
Игорь Мороков отметил функционирование в Екатеринбурге всего двух школ со значительным числом детей-мигрантов, где необходимо применять особый подход к организации учебного процесса. Он подчеркнул, что разделить классы так, чтобы в каждом было всего по три ребенка, как рекомендовано, невозможно, но текущие меры могут значительно помочь в адаптации и обучении таких учеников.
Также детский омбудсмен рассказал, что пропаганда о запрете чайлдфри не поможет в демографической ситуации. Еще по его мнению, занятие квадробингом — это повод учителям обратить внимание на ребенка.
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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов к категории обучающихся с особенностями развития. По его словам, это позволит уменьшить классы для детей, не владеющих русским языком, и доплачивать учителям. «У нас существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей [дети мигрантов] тоже нужно приравнивать к этой категории», — сказал омбудсмен в эфире ОТВ. Игорь Мороков отметил функционирование в Екатеринбурге всего двух школ со значительным числом детей-мигрантов, где необходимо применять особый подход к организации учебного процесса. Он подчеркнул, что разделить классы так, чтобы в каждом было всего по три ребенка, как рекомендовано, невозможно, но текущие меры могут значительно помочь в адаптации и обучении таких учеников. Также детский омбудсмен рассказал, что пропаганда о запрете чайлдфри не поможет в демографической ситуации. Еще по его мнению, занятие квадробингом — это повод учителям обратить внимание на ребенка.