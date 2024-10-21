Свердловский детский омбудсмен хочет приравнять детей мигрантов к инвалидам

22 октября 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Игорь Мороков сказал, что в Екатеринбурге лишь две школы, где много мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов к категории обучающихся с особенностями развития. По его словам, это позволит уменьшить классы для детей, не владеющих русским языком, и доплачивать учителям. «У нас существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей [дети мигрантов] тоже нужно приравнивать к этой категории», — сказал омбудсмен в эфире ОТВ. Игорь Мороков отметил функционирование в Екатеринбурге всего двух школ со значительным числом детей-мигрантов, где необходимо применять особый подход к организации учебного процесса. Он подчеркнул, что разделить классы так, чтобы в каждом было всего по три ребенка, как рекомендовано, невозможно, но текущие меры могут значительно помочь в адаптации и обучении таких учеников. Также детский омбудсмен рассказал, что пропаганда о запрете чайлдфри не поможет в демографической ситуации. Еще по его мнению, занятие квадробингом — это повод учителям обратить внимание на ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов к категории обучающихся с особенностями развития. По его словам, это позволит уменьшить классы для детей, не владеющих русским языком, и доплачивать учителям. «У нас существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей [дети мигрантов] тоже нужно приравнивать к этой категории», — сказал омбудсмен в эфире ОТВ. Игорь Мороков отметил функционирование в Екатеринбурге всего двух школ со значительным числом детей-мигрантов, где необходимо применять особый подход к организации учебного процесса. Он подчеркнул, что разделить классы так, чтобы в каждом было всего по три ребенка, как рекомендовано, невозможно, но текущие меры могут значительно помочь в адаптации и обучении таких учеников. Также детский омбудсмен рассказал, что пропаганда о запрете чайлдфри не поможет в демографической ситуации. Еще по его мнению, занятие квадробингом — это повод учителям обратить внимание на ребенка.