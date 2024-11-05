Свердловчанин сбил пенсионерку, женщину госпитализировали. Видео

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на проспекте Победы 21-летний водитель Lada Priora сбил пенсионерку, когда поворачивал на лево. Женщину госпитализировали в больницу с переломами ребер и черепно-мозговой травмой, сообщил telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».
«Инцидент произошел около 16.20 в районе дома 39а, по проспекту Победы. По предварительным данным, 21-летний водитель „Лады Приоры“, выполняя маневр левого поворота, допустил наезд на 65-летнюю женщину. В результате ДТП ее с переломами ребер, черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами госпитализировали в больницу», — говорится в посте.
У водителя стаж вождения 1 год 11 месяцев, в момент происшествия был трезв. По словам мужчины, он не заметил пенсионерку из-за яркого солнца. По факту ДТП полиция проводит проверку.
Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге вечером 4 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса водитель Volkswagen Touareg сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет и проехала по ним. В ДТП пострадала 29-летняя девушка и 21-летний парень.
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