Происшествия ДТП Свердловчанин сбил пенсионерку, женщину госпитализировали. Видео В Каменске-Уральском 21-летний водитель Lada Priora сбил пенсионерку 06 ноября 2024 в 04:22 Размер текста - 17 + Женщину госпитализировали в больницу с множеством травм Фото: Илья Московец © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) на проспекте Победы 21-летний водитель Lada Priora сбил пенсионерку, когда поворачивал на лево. Женщину госпитализировали в больницу с переломами ребер и черепно-мозговой травмой, сообщил telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». «Инцидент произошел около 16.20 в районе дома 39а, по проспекту Победы. По предварительным данным, 21-летний водитель „Лады Приоры“, выполняя маневр левого поворота, допустил наезд на 65-летнюю женщину. В результате ДТП ее с переломами ребер, черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами госпитализировали в больницу», — говорится в посте. У водителя стаж вождения 1 год 11 месяцев, в момент происшествия был трезв. По словам мужчины, он не заметил пенсионерку из-за яркого солнца. По факту ДТП полиция проводит проверку. Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге вечером 4 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса водитель Volkswagen Touareg сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет и проехала по ним. В ДТП пострадала 29-летняя девушка и 21-летний парень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Каменске-Уральском (Свердловская область) на проспекте Победы 21-летний водитель Lada Priora сбил пенсионерку, когда поворачивал на лево. Женщину госпитализировали в больницу с переломами ребер и черепно-мозговой травмой, сообщил telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». «Инцидент произошел около 16.20 в районе дома 39а, по проспекту Победы. По предварительным данным, 21-летний водитель „Лады Приоры“, выполняя маневр левого поворота, допустил наезд на 65-летнюю женщину. В результате ДТП ее с переломами ребер, черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами госпитализировали в больницу», — говорится в посте. У водителя стаж вождения 1 год 11 месяцев, в момент происшествия был трезв. По словам мужчины, он не заметил пенсионерку из-за яркого солнца. По факту ДТП полиция проводит проверку. Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге вечером 4 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса водитель Volkswagen Touareg сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет и проехала по ним. В ДТП пострадала 29-летняя девушка и 21-летний парень. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям