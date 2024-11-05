05 ноября 2024

Свердловчанин сбил пенсионерку, женщину госпитализировали. Видео

В Каменске-Уральском 21-летний водитель Lada Priora сбил пенсионерку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, вызов врача, скорая медицинская помощь
Женщину госпитализировали в больницу с множеством травм Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на проспекте Победы 21-летний водитель Lada Priora сбил пенсионерку, когда поворачивал на лево. Женщину госпитализировали в больницу с переломами ребер и черепно-мозговой травмой, сообщил telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».

«Инцидент произошел около 16.20 в районе дома 39а, по проспекту Победы. По предварительным данным, 21-летний водитель „Лады Приоры“, выполняя маневр левого поворота, допустил наезд на 65-летнюю женщину. В результате ДТП ее с переломами ребер, черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами госпитализировали в больницу», — говорится в посте.

У водителя стаж вождения 1 год 11 месяцев, в момент происшествия был трезв. По словам мужчины, он не заметил пенсионерку из-за яркого солнца. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге вечером 4 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса водитель Volkswagen Touareg сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет и проехала по ним. В ДТП пострадала 29-летняя девушка и 21-летний парень.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) на проспекте Победы 21-летний водитель Lada Priora сбил пенсионерку, когда поворачивал на лево. Женщину госпитализировали в больницу с переломами ребер и черепно-мозговой травмой, сообщил telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». «Инцидент произошел около 16.20 в районе дома 39а, по проспекту Победы. По предварительным данным, 21-летний водитель „Лады Приоры“, выполняя маневр левого поворота, допустил наезд на 65-летнюю женщину. В результате ДТП ее с переломами ребер, черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами госпитализировали в больницу», — говорится в посте. У водителя стаж вождения 1 год 11 месяцев, в момент происшествия был трезв. По словам мужчины, он не заметил пенсионерку из-за яркого солнца. По факту ДТП полиция проводит проверку. Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге вечером 4 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса водитель Volkswagen Touareg сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет и проехала по ним. В ДТП пострадала 29-летняя девушка и 21-летний парень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...