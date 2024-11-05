Трамп вырвался в лидеры по итогу закрытия первых участков в Индиане и Кентукки

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует по итогам подсчета первых бюллетеней после закрытия первых участков в штатах Индиана и Кентукки. Информацию об этом распространил телеканал CNN.
«Около 60% поддержали Трампа (239 тысяч голосов). Кандидата в президенты США Камалу Харрис поддержали около 39% избирателей (154 тысячи голосов)», — привели приблизительные данные CNN в своей статистике с обновлениями в режиме реального времени.
Как стало известно из экзитпола телеканала NBC, больше половины американцев не поддерживают Трампа как политика. 50% граждан США также не поддерживают Харрис, подчеркнул телеканал, приводя результаты опроса избирателей.
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