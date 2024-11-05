05 ноября 2024

Трамп вырвался в лидеры по итогу закрытия первых участков в Индиане и Кентукки

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Трампа поддержали больше половины избирателей двух штатов, следует из статистики CNN
Трампа поддержали больше половины избирателей двух штатов, следует из статистики CNN Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует по итогам подсчета первых бюллетеней после закрытия первых участков в штатах Индиана и Кентукки. Информацию об этом распространил телеканал CNN.

«Около 60% поддержали Трампа (239 тысяч голосов). Кандидата в президенты США Камалу Харрис поддержали около 39% избирателей (154 тысячи голосов)», — привели приблизительные данные CNN в своей статистике с обновлениями в режиме реального времени.

Как стало известно из экзитпола телеканала NBC, больше половины американцев не поддерживают Трампа как политика. 50% граждан США также не поддерживают Харрис, подчеркнул телеканал, приводя результаты опроса избирателей.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует по итогам подсчета первых бюллетеней после закрытия первых участков в штатах Индиана и Кентукки. Информацию об этом распространил телеканал CNN. «Около 60% поддержали Трампа (239 тысяч голосов). Кандидата в президенты США Камалу Харрис поддержали около 39% избирателей (154 тысячи голосов)», — привели приблизительные данные CNN в своей статистике с обновлениями в режиме реального времени. Как стало известно из экзитпола телеканала NBC, больше половины американцев не поддерживают Трампа как политика. 50% граждан США также не поддерживают Харрис, подчеркнул телеканал, приводя результаты опроса избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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