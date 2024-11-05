Эксперт раскрыл феномен вируса Коксаки в России

Доцент Томилин увидел завозной характер у вируса Коксаки

06 ноября 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Вирус поражает центральную нервную систему Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вирус Коксаки в России обычно регистрируется летом, а не в конце осени. Текущие случаи заболевания возможно завезены из-за границы, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Юрий Томилин. Новость по теме Чем опасен вирус Коксаки «Возник он поздновато, должен был возникнуть раньше, его сезонность — лето. Мы надеемся, что он в какой-то степени ослаблен и менее опасен для окружающих людей. Обычно он возникает не такой поздней осенью, в данном случае он может иметь завозной характер», — рассказал в беседе с ТАСС Томилин. Эксперт объяснил, что вирус поражает центральную нервную систему. Хотя большинство случаев протекает без серьезных последствий, некоторые разновидности вируса могут вызвать тяжелые осложнения, такие как возникновение менингоэнцефалита. Томилин подчеркнул, что воспаление и симптомы интоксикации могут развиться спустя время после заражения, что делает эту инфекцию особенно опасной. Вирус Коксаки представляет собой группу взаимосвязанных микроорганизмов, каждый из которых может вызывать заболевания с аналогичными клиническими признаками. Заболевание обычно начинается с таких симптомов, как повышение температуры тела, воспаление горла и головные боли. Отличительной чертой этой инфекции является появление сыпи в виде мелких пузырьков, схожих с высыпаниями при ветрянке, хотя у взрослых такие проявления встречаются редко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вирус Коксаки в России обычно регистрируется летом, а не в конце осени. Текущие случаи заболевания возможно завезены из-за границы, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Юрий Томилин. «Возник он поздновато, должен был возникнуть раньше, его сезонность — лето. Мы надеемся, что он в какой-то степени ослаблен и менее опасен для окружающих людей. Обычно он возникает не такой поздней осенью, в данном случае он может иметь завозной характер», — рассказал в беседе с ТАСС Томилин. Эксперт объяснил, что вирус поражает центральную нервную систему. Хотя большинство случаев протекает без серьезных последствий, некоторые разновидности вируса могут вызвать тяжелые осложнения, такие как возникновение менингоэнцефалита. Томилин подчеркнул, что воспаление и симптомы интоксикации могут развиться спустя время после заражения, что делает эту инфекцию особенно опасной. Вирус Коксаки представляет собой группу взаимосвязанных микроорганизмов, каждый из которых может вызывать заболевания с аналогичными клиническими признаками. Заболевание обычно начинается с таких симптомов, как повышение температуры тела, воспаление горла и головные боли. Отличительной чертой этой инфекции является появление сыпи в виде мелких пузырьков, схожих с высыпаниями при ветрянке, хотя у взрослых такие проявления встречаются редко.