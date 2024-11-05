«Известия»: в Госдуме захотели ввести индексацию больничного листа

06 ноября 2024 в 05:31 Размер текста - 17 +

В России предложили рассчитывать больничные по-новому Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России выступили с инициативой изменить порядок выплаты компенсаций на оплату больничного листа, предлагая формировать его расчет из 100% среднего заработка за последние два года, индексировать и освободить от налогообложения НДФЛ. С такой просьбой в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратился глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «В целях соблюдения прав граждан на охрану здоровья и социальную защиту, рассмотреть возможность внесения изменений в порядок расчета и выплаты компенсации на оплату больничного листа. Сейчас компенсация на оплату больничного листа рассчитывается как процент от средней зарплаты сотрудника за два года (без индексации в связи с инфляцией), а ее размер зависит от трудового стажа. Кроме того, с выплаты по больничному листку удерживается налог НДФЛ», — цитируют обращение Миронова «Известия». Миронов также подчеркнул, что текущий порядок выплат не соответствует потребностям граждан, поскольку выплаты производятся после закрытия больничного листа. Это затрудняет приобретение необходимых лекарств во время болезни. Как сообщало URA.RU ранее, Минздрав РФ намерен поменять порядок оформления больничных. Предлагается установить новое правило, согласно которому врачи будут обязаны передавать медицинскую документацию о пациентах в врачебную комиссию, если за последние шесть месяцев пациент получал больничный лист четыре и более раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России выступили с инициативой изменить порядок выплаты компенсаций на оплату больничного листа, предлагая формировать его расчет из 100% среднего заработка за последние два года, индексировать и освободить от налогообложения НДФЛ. С такой просьбой в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратился глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «В целях соблюдения прав граждан на охрану здоровья и социальную защиту, рассмотреть возможность внесения изменений в порядок расчета и выплаты компенсации на оплату больничного листа. Сейчас компенсация на оплату больничного листа рассчитывается как процент от средней зарплаты сотрудника за два года (без индексации в связи с инфляцией), а ее размер зависит от трудового стажа. Кроме того, с выплаты по больничному листку удерживается налог НДФЛ», — цитируют обращение Миронова «Известия». Миронов также подчеркнул, что текущий порядок выплат не соответствует потребностям граждан, поскольку выплаты производятся после закрытия больничного листа. Это затрудняет приобретение необходимых лекарств во время болезни. Как сообщало URA.RU ранее, Минздрав РФ намерен поменять порядок оформления больничных. Предлагается установить новое правило, согласно которому врачи будут обязаны передавать медицинскую документацию о пациентах в врачебную комиссию, если за последние шесть месяцев пациент получал больничный лист четыре и более раз.