Минздрав РФ предлагает поменять порядок оформления больничных: какие изменения ждут пациентов

Минздрав: пациентов возьмут на врачебный контроль

03 ноября 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Врачи будут обязаны передавать медицинскую документацию о пациентах в врачебную комиссию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство здравоохранения предлагает установить новое правило, согласно которому врачи будут обязаны передавать медицинскую документацию о пациентах в врачебную комиссию, если за последние шесть месяцев пациент получал больничный лист четыре и более раз. Какие изменения ждут пациентов — в материале URA.RU. Минздрав РФ предлагает внести изменения в порядок оформления больничных Экспертиза проводится в случаях травм, ухода за больным родственником, беременности и родов, усыновлении ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство здравоохранения Российской Федерации предложило новую инициативу, согласно которой врачи будут обязаны передавать медицинские документы пациентов врачебной комиссии, если за последние шесть месяцев было оформлено четыре листа нетрудоспособности. Исключение составляют случаи ухода за больным родственником, периоды медицинской реабилитации, а также лечение социально значимых заболеваний и болезней, требующих заместительной почечной терапии. Для чего предлагают эти изменения Данное предложение нацелено на оптимизацию процесса выдачи больничных листов, своевременное выявление заболеваний среди работающего населения и ускорение их возвращения к трудовой деятельности. Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется с целью оценки возможности лица продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью. Также определяется необходимость его перевода на другую работу по состоянию здоровья или рассмотрения вопроса о направлении на медико-социальную экспертизу. Такая экспертиза проводится в случаях заболеваний, травм, временной утраты трудоспособности, ухода за больным родственником, беременности и родов, а также при усыновлении ребенка. Максимальный размер выплаты по больничному в России Изменения обусловлены ростом заработных плат, считают эксперты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Начиная с 2025 года предельный размер дневных выплат по больничным листам в Российской Федерации будет увеличен с текущих 4 тысяч рублей до 5,7 тысячи рублей, передает RT. К 2026 году предполагается, что эта сумма достигнет 6,8 тысячи рублей, а к 2027 году ожидается ее увеличение до приблизительно 8 тысяч рублей в день. По мнению экспертов, такие изменения обусловлены ростом заработных плат на территории страны и желанием государственных органов повысить уровень социальной защищенности населения в условиях инфляции. В дополнение, правительство планирует продолжить процесс индексации пособий по уходу за детьми до полутора лет и выплат по беременности и родам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство здравоохранения предлагает установить новое правило, согласно которому врачи будут обязаны передавать медицинскую документацию о пациентах в врачебную комиссию, если за последние шесть месяцев пациент получал больничный лист четыре и более раз. Какие изменения ждут пациентов — в материале URA.RU. Министерство здравоохранения Российской Федерации предложило новую инициативу, согласно которой врачи будут обязаны передавать медицинские документы пациентов врачебной комиссии, если за последние шесть месяцев было оформлено четыре листа нетрудоспособности. Исключение составляют случаи ухода за больным родственником, периоды медицинской реабилитации, а также лечение социально значимых заболеваний и болезней, требующих заместительной почечной терапии. Данное предложение нацелено на оптимизацию процесса выдачи больничных листов, своевременное выявление заболеваний среди работающего населения и ускорение их возвращения к трудовой деятельности. Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется с целью оценки возможности лица продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью. Также определяется необходимость его перевода на другую работу по состоянию здоровья или рассмотрения вопроса о направлении на медико-социальную экспертизу. Такая экспертиза проводится в случаях заболеваний, травм, временной утраты трудоспособности, ухода за больным родственником, беременности и родов, а также при усыновлении ребенка. Начиная с 2025 года предельный размер дневных выплат по больничным листам в Российской Федерации будет увеличен с текущих 4 тысяч рублей до 5,7 тысячи рублей, передает RT. К 2026 году предполагается, что эта сумма достигнет 6,8 тысячи рублей, а к 2027 году ожидается ее увеличение до приблизительно 8 тысяч рублей в день. По мнению экспертов, такие изменения обусловлены ростом заработных плат на территории страны и желанием государственных органов повысить уровень социальной защищенности населения в условиях инфляции. В дополнение, правительство планирует продолжить процесс индексации пособий по уходу за детьми до полутора лет и выплат по беременности и родам.