ВАЗ-2114, который ехал по улице Бебеля ранним утром 6 ноября, занесло на повороте, машина улетела в дорожное ограждение. Два 20-летних парня госпитализированы с серьезными травмами, рассказал читатель URA.RU.
«ВАЗ-2114 двигался по улице Бебеля, на повороте машину занесло, она улетела в забор. Там было два 20-летних парня, они серьезно пострадали, водитель без сознания, обоих госпитализировали. От машины почти ничего не осталось», — поделился очевидец. Он рассказал, что пассажиру повезло больше, он остался в сознании, только ноги были зажаты.
По словам читателя, парни ехали из шиномонтажки, там они меняли резину на зимнюю, но заменили только на передней оси. Пострадавших доставали из автомобиля спасатели, сейчас оба находятся в больнице.
Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге 5 ноября возле СНТ «Поле чудес» в Чкаловском районе 73-летний водитель умер за рулем автомобиля. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.
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