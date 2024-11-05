05 ноября 2024

Челябинская ГАИ просит не выезжать на дороги без крайней необходимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
На регион обрушились обильные снегопады Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила водителей об ухудшении погодных условий и попросила не выезжать на дороги без крайней необходимости. На регион обрушились обильные снегопады, которые принес Скандинавский циклон.

«На территории области наблюдаются обильные осадки в виде снега. С учетом прогноза, Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Если ехать все же нужно, сотрудники ГАИ просят водителей быть предельно внимательными и аккуратными, не завышать скорость, соблюдать дистанцию с другими машинами и всячески обозначать себя в пространстве при помощи фар. Пешеходам рекомендуется надевать яркую одежду со светоотражающими элементами и переходить дорогу только в зоне переходов.

Скандинавский циклон пришел в регион 5 ноября. Непогода затронула областной центр, вечером город встал в 10-балльные пробки. Согласно прогнозам, снегопады продолжатся до 10 ноября.

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Госавтоинспекция Челябинской области предупредила водителей об ухудшении погодных условий и попросила не выезжать на дороги без крайней необходимости. На регион обрушились обильные снегопады, которые принес Скандинавский циклон. «На территории области наблюдаются обильные осадки в виде снега. С учетом прогноза, Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий», — уточнили в пресс-службе ведомства. Если ехать все же нужно, сотрудники ГАИ просят водителей быть предельно внимательными и аккуратными, не завышать скорость, соблюдать дистанцию с другими машинами и всячески обозначать себя в пространстве при помощи фар. Пешеходам рекомендуется надевать яркую одежду со светоотражающими элементами и переходить дорогу только в зоне переходов. Скандинавский циклон пришел в регион 5 ноября. Непогода затронула областной центр, вечером город встал в 10-балльные пробки. Согласно прогнозам, снегопады продолжатся до 10 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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