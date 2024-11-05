Челябинская ГАИ просит не выезжать на дороги без крайней необходимости

06 ноября 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

На регион обрушились обильные снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госавтоинспекция Челябинской области предупредила водителей об ухудшении погодных условий и попросила не выезжать на дороги без крайней необходимости. На регион обрушились обильные снегопады, которые принес Скандинавский циклон. «На территории области наблюдаются обильные осадки в виде снега. С учетом прогноза, Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий», — уточнили в пресс-службе ведомства. Если ехать все же нужно, сотрудники ГАИ просят водителей быть предельно внимательными и аккуратными, не завышать скорость, соблюдать дистанцию с другими машинами и всячески обозначать себя в пространстве при помощи фар. Пешеходам рекомендуется надевать яркую одежду со светоотражающими элементами и переходить дорогу только в зоне переходов. Скандинавский циклон пришел в регион 5 ноября. Непогода затронула областной центр, вечером город встал в 10-балльные пробки. Согласно прогнозам, снегопады продолжатся до 10 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила водителей об ухудшении погодных условий и попросила не выезжать на дороги без крайней необходимости. На регион обрушились обильные снегопады, которые принес Скандинавский циклон. «На территории области наблюдаются обильные осадки в виде снега. С учетом прогноза, Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий», — уточнили в пресс-службе ведомства. Если ехать все же нужно, сотрудники ГАИ просят водителей быть предельно внимательными и аккуратными, не завышать скорость, соблюдать дистанцию с другими машинами и всячески обозначать себя в пространстве при помощи фар. Пешеходам рекомендуется надевать яркую одежду со светоотражающими элементами и переходить дорогу только в зоне переходов. Скандинавский циклон пришел в регион 5 ноября. Непогода затронула областной центр, вечером город встал в 10-балльные пробки. Согласно прогнозам, снегопады продолжатся до 10 ноября.