Минюст борется с «Лигой трезвости и здоровья»

Министерство юстиции России подало иск против Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Минюст просит Тушинский суд Москвы прекратить деятельность заявленной организации и исключить сведения о нем из государственного реестра.
«Зарегистрировано дело о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра. Административный истец: Министерство Юстиции Российской Федерации, административный ответчик: «Международная лига трезвости и здоровья», — сообщили в суде. Об этом пишет РИА Новости.
Первое слушание назначено на 11 ноября. После этого суд назначит дату рассмотрения по существу и вынесет решение. Как сообщает источник, иск против «Международной лиги трезвости и здоровья» был подан из-за того, что организация в течение нескольких лет не отчитывалась о своей работе, а также «не реагировала на внесудебные меры».
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