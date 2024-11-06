Минюст борется с «Лигой трезвости и здоровья»

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«Международная лига трезвости и здоровья» в течение нескольких лет не отчитывалась о своей работе Фото:

Министерство юстиции России подало иск против Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Минюст просит Тушинский суд Москвы прекратить деятельность заявленной организации и исключить сведения о нем из государственного реестра.

«Зарегистрировано дело о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра. Административный истец: Министерство Юстиции Российской Федерации, административный ответчик: «Международная лига трезвости и здоровья», — сообщили в суде. Об этом пишет РИА Новости.

Первое слушание назначено на 11 ноября. После этого суд назначит дату рассмотрения по существу и вынесет решение. Как сообщает источник, иск против «Международной лиги трезвости и здоровья» был подан из-за того, что организация в течение нескольких лет не отчитывалась о своей работе, а также «не реагировала на внесудебные меры».

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Министерство юстиции России подало иск против Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Минюст просит Тушинский суд Москвы прекратить деятельность заявленной организации и исключить сведения о нем из государственного реестра. «Зарегистрировано дело о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра. Административный истец: Министерство Юстиции Российской Федерации, административный ответчик: «Международная лига трезвости и здоровья», — сообщили в суде. Об этом пишет РИА Новости. Первое слушание назначено на 11 ноября. После этого суд назначит дату рассмотрения по существу и вынесет решение. Как сообщает источник, иск против «Международной лиги трезвости и здоровья» был подан из-за того, что организация в течение нескольких лет не отчитывалась о своей работе, а также «не реагировала на внесудебные меры».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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