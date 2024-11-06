В США завершилось всеобщее голосование

Голосование на всеобщих выборах в США завершилось. По предварительным данным телекомпании Fox News, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пока опережает соперника Камалу Харрис, набрав 248 голосов выборщиков. Избирательный пункт в Адъяке на Алеутских островах (Аляска) стал последним закрытым на территории США.
«Сейчас час ночи по восточному времени, и на Аляске закрываются избирательные участки», — сообщил телеканал CNN. Отмечается, что на кону стоят три голоса.
По прогнозам Fox News, Трамп опережает соперника Камалу Харрис, набрав 248 голосов выборщиков. Харрис же получила — 216.
Республиканская партия смогла получить контроль над сенатом, большинство в котором ранее принадлежало демократам. По прогнозам Fox News республиканцы должны получить не менее 51 места в Сенате Конгрессе США.
На выборах было выбрано также 33 сенатора и 435 членов Палаты представителей, где пока республиканцы ведут с 182 местами против 150 у демократов. Всего в выборах приняли участие более 124,3 млн человек.
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