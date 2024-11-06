В США завершилось всеобщее голосование

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В США завершилось всеобщее голосование
В США завершилось всеобщее голосование Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Голосование на всеобщих выборах в США завершилось. По предварительным данным телекомпании Fox News, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пока опережает соперника Камалу Харрис, набрав 248 голосов выборщиков. Избирательный пункт в Адъяке на Алеутских островах (Аляска) стал последним закрытым на территории США.

«Сейчас час ночи по восточному времени, и на Аляске закрываются избирательные участки», — сообщил телеканал CNN. Отмечается, что на кону стоят три голоса.

По прогнозам Fox News, Трамп опережает соперника Камалу Харрис, набрав 248 голосов выборщиков. Харрис же получила — 216.

Республиканская партия смогла получить контроль над сенатом, большинство в котором ранее принадлежало демократам. По прогнозам Fox News республиканцы должны получить не менее 51 места в Сенате Конгрессе США.

На выборах было выбрано также 33 сенатора и 435 членов Палаты представителей, где пока республиканцы ведут с 182 местами против 150 у демократов. Всего в выборах приняли участие более 124,3 млн человек.

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Голосование на всеобщих выборах в США завершилось. По предварительным данным телекомпании Fox News, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пока опережает соперника Камалу Харрис, набрав 248 голосов выборщиков. Избирательный пункт в Адъяке на Алеутских островах (Аляска) стал последним закрытым на территории США. «Сейчас час ночи по восточному времени, и на Аляске закрываются избирательные участки», — сообщил телеканал CNN. Отмечается, что на кону стоят три голоса. По прогнозам Fox News, Трамп опережает соперника Камалу Харрис, набрав 248 голосов выборщиков. Харрис же получила — 216. Республиканская партия смогла получить контроль над сенатом, большинство в котором ранее принадлежало демократам. По прогнозам Fox News республиканцы должны получить не менее 51 места в Сенате Конгрессе США. На выборах было выбрано также 33 сенатора и 435 членов Палаты представителей, где пока республиканцы ведут с 182 местами против 150 у демократов. Всего в выборах приняли участие более 124,3 млн человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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