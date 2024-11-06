Рогов: Киев скрывает реальные потери после удара по «Мотор сич»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В цехе, по которому был нанесен удар, производили комплектующие и двигатели для дронов
В цехе, по которому был нанесен удар, производили комплектующие и двигатели для дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины не называют реальные потери после удара ВС РФ по одному из цехов завода «Мотор сич». По данным, которые обнародовал Киев, в результате боевых действий на предприятии, погибли только шесть человек. На самом же деле погибших и раненых должно быть больше, говорит председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов общественной палаты России Владимир Рогов. 

«После прилета по заводу „Мотор сич“ на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только шесть погибших и 22 раненых», — сказал Рогов в беседе с ТАСС. Он отметил, что среди погибших были и сотрудники предприятия, по которому был нанесен удар. Рогов отметил, что все пострадавшие работали над производством комплектующих для БПЛА. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Украины не называют реальные потери после удара ВС РФ по одному из цехов завода «Мотор сич». По данным, которые обнародовал Киев, в результате боевых действий на предприятии, погибли только шесть человек. На самом же деле погибших и раненых должно быть больше, говорит председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов общественной палаты России Владимир Рогов.  «После прилета по заводу „Мотор сич“ на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только шесть погибших и 22 раненых», — сказал Рогов в беседе с ТАСС. Он отметил, что среди погибших были и сотрудники предприятия, по которому был нанесен удар. Рогов отметил, что все пострадавшие работали над производством комплектующих для БПЛА. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...