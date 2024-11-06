Рогов: Киев скрывает реальные потери после удара по «Мотор сич»

Власти Украины не называют реальные потери после удара ВС РФ по одному из цехов завода «Мотор сич». По данным, которые обнародовал Киев, в результате боевых действий на предприятии, погибли только шесть человек. На самом же деле погибших и раненых должно быть больше, говорит председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов общественной палаты России Владимир Рогов.
«После прилета по заводу „Мотор сич“ на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только шесть погибших и 22 раненых», — сказал Рогов в беседе с ТАСС. Он отметил, что среди погибших были и сотрудники предприятия, по которому был нанесен удар. Рогов отметил, что все пострадавшие работали над производством комплектующих для БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.