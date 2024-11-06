Fox News объявил победу Трампа на выборах президента США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, согласно прогнозу телеканала Fox News. Республиканец смог набрать 277 голосов коллегии выборщиков.
Согласно прогнозу американского телеканала, Трамп обошел оппонента более чем на 50 голосов, набрав 277 голосов коллегии выборщиков. Представительница Демократической партии Камала Харрис, по данным телеканала, получила 226 голосов.
В США 5 ноября начались президентские выборы. Для того чтобы стать американским лидером, кандидат должен получить минимум 270 голосов из 538 возможных.
Результаты выборов в США зависят от голосования в колеблющихся штатах, таких как Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Именно эти штаты могут определить исход гонки, так как ни одна из партий не имеет однозначного перевеса в них.
Избирательные участки уже закрылись. Идет подсчет голосов.
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