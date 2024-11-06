Матвиенко о мигрантах: мы не боремся, а наводим порядок в стране

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Нелегальная миграция негативно сказывается и на странах, граждане которых незаконно прибывают в Россию, заявила Матвиенко
Нелегальная миграция негативно сказывается и на странах, граждане которых незаконно прибывают в Россию, заявила Матвиенко Фото:

Действия против незаконной миграции не являются борьбой, а лишь мерами по наведению порядка в стране. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы не против кого-то боремся, мы в своей собственной стране наводим порядок, который давно надо было навести. Особенно в части незаконной, нелегальной миграции», — заявила Матвиенко во время заседания палаты, трансляция ведется на сайте Совфеда. Она также отметила, что данные действия оказывает негативное влияние на страны, граждане которых прибывают в Россию незаконно.

В рамках принятых мер Россия, стремится к спокойному и цивилизованному решению проблемы нелегальной миграции, но необходим уважительный и деликатный подход. Матвиенко подчеркнула, что он соответствует принципам действий суверенного государства.

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Действия против незаконной миграции не являются борьбой, а лишь мерами по наведению порядка в стране. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы не против кого-то боремся, мы в своей собственной стране наводим порядок, который давно надо было навести. Особенно в части незаконной, нелегальной миграции», — заявила Матвиенко во время заседания палаты, трансляция ведется на сайте Совфеда. Она также отметила, что данные действия оказывает негативное влияние на страны, граждане которых прибывают в Россию незаконно. В рамках принятых мер Россия, стремится к спокойному и цивилизованному решению проблемы нелегальной миграции, но необходим уважительный и деликатный подход. Матвиенко подчеркнула, что он соответствует принципам действий суверенного государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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