Матвиенко о мигрантах: мы не боремся, а наводим порядок в стране

Действия против незаконной миграции не являются борьбой, а лишь мерами по наведению порядка в стране. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы не против кого-то боремся, мы в своей собственной стране наводим порядок, который давно надо было навести. Особенно в части незаконной, нелегальной миграции», — заявила Матвиенко во время заседания палаты, трансляция ведется на сайте Совфеда. Она также отметила, что данные действия оказывает негативное влияние на страны, граждане которых прибывают в Россию незаконно.
В рамках принятых мер Россия, стремится к спокойному и цивилизованному решению проблемы нелегальной миграции, но необходим уважительный и деликатный подход. Матвиенко подчеркнула, что он соответствует принципам действий суверенного государства.
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