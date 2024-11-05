Курганские перевозчики отменили рейсы до нескольких сел и деревень

Курганские компании «ПТК» и «ПАТП-8» прекратили работу рейсов по межмуниципальным маршрутам №252 и №529 соответственно. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Компания „ПТК“ отменила рейсы по межмуниципальному маршруту №252 „Красный Октябрь (станция Кособродск) — Курган“. „ПАТП-8“ отменило рейсы по межмуниципальному маршруту №529 „Прорывное — Курган“, — указано в посте telegram-канала „Курганский транспорт“.
Администраторы канала также сообщают, что несмотря на прекращение рейсов, обе компании продолжают находиться в списке так называемых «неприкасаемых» перевозчиков. Это значит, что они не лишаются свидетельств на осуществление деятельности, несмотря на нарушения графика движения.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в правительство Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментариев.
Обновлено в 14:33 по уральскому времени:
По информации перевозчика, осуществление автобусного рейса по маршруту «Р.п. Красный Октябрь — Курган» будет возобновлено после ремонта автобуса. По информации «Пассажирская Транспортная Кампания» планируется, что ремонт будет завершен к 7 ноября. У жителей р.п. Красный Октябрь сохраняется возможность добраться до Кургана электропоездом.
По информации «ПАТП-8», работа по маршруту » С. Прорывное — Курганский автобусный вокзал» приостановлена временно также по техническим причинам. Транспортное сообщение с населенным пунктом сохраняется. Для пассажиров продолжает работу маршрут номер 519 «Курган АВ — с. Прорывное».
Ранее URA.RU писало, что на маршруте Курган — Тюмень была отменена пара рейсов. Они пропали из расписания курганского автовокзала. При этом сразу были добавлены новые автобусы.
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