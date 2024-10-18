На маршруте Курган — Тюмень была отменена пара рейсов. Они пропали из расписания курганского автовокзала. При этом сразу были добавлены новые автобусы.
«С 18 октября АО „ПАТП-1“ отменяет рейсы маршрута №501 (Курган — Тюмень). Автобусы перестанут ездить из Кургана в 10:00 и в 16:20 — из Тюмени. При этом ООО „ПАТП-5“ назначает рейсы, отправляющиеся из Кургана в 10:50 и в 17:00 — из Тюмени», — свидетельствует изменение расписания.
Редакции URA.RU не удалось оперативно получить комментарий от перевозчиков. Корреспондент агентства направил письменный запрос по теме публикации в областной департамент экономического развития. Ответ ожидается.
Ранее ООО «ПАТП-4» возобновило рейсы Половинное — Курган. Транспортная компания отказалась от поездок до Воскресенского в марте.
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