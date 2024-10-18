Перевозчик отменил автобусные рейсы на маршруте Курган — Тюмень

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Два рейса были упразднены, и тут же появились новые
Два рейса были упразднены, и тут же появились новые Фото:

На маршруте Курган — Тюмень была отменена пара рейсов. Они пропали из расписания курганского автовокзала. При этом сразу были добавлены новые автобусы.

«С 18 октября АО „ПАТП-1“ отменяет рейсы маршрута №501 (Курган — Тюмень). Автобусы перестанут ездить из Кургана в 10:00 и в 16:20 — из Тюмени. При этом ООО „ПАТП-5“ назначает рейсы, отправляющиеся из Кургана в 10:50 и в 17:00 — из Тюмени», — свидетельствует изменение расписания.

Редакции URA.RU не удалось оперативно получить комментарий от перевозчиков. Корреспондент агентства направил письменный запрос по теме публикации в областной департамент экономического развития. Ответ ожидается.

Ранее ООО «ПАТП-4» возобновило рейсы Половинное — Курган. Транспортная компания отказалась от поездок до Воскресенского в марте.

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На маршруте Курган — Тюмень была отменена пара рейсов. Они пропали из расписания курганского автовокзала. При этом сразу были добавлены новые автобусы. «С 18 октября АО „ПАТП-1“ отменяет рейсы маршрута №501 (Курган — Тюмень). Автобусы перестанут ездить из Кургана в 10:00 и в 16:20 — из Тюмени. При этом ООО „ПАТП-5“ назначает рейсы, отправляющиеся из Кургана в 10:50 и в 17:00 — из Тюмени», — свидетельствует изменение расписания. Редакции URA.RU не удалось оперативно получить комментарий от перевозчиков. Корреспондент агентства направил письменный запрос по теме публикации в областной департамент экономического развития. Ответ ожидается. Ранее ООО «ПАТП-4» возобновило рейсы Половинное — Курган. Транспортная компания отказалась от поездок до Воскресенского в марте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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