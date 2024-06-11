«Урал» нашел главного тренера на замену Гончаренко после вылета из РПЛ

Новый тренерский состав приступит к работе со следующей недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным тренером футбольного клуба «Урал» после ухода Виктора Гончаренко станет Евгений Аверьянов, который ранее был исполняющим обязанности. Со следующей недели новый тренерский состав приступит к подготовке команды, рассказали в пресс-службе клуба.

«Главным тренером ФК „Урал“ станет Евгений Аверьянов. Поздравляем нашего земляка и настоящего патриота уральского футбола с этим назначением», — следует из сообщения.

В тренерский штаб Аверьянова войдут: бывший игрок «Урала» и сборной России Олег Шатов, а также проработавший на разных должностях ФК «Уфа» Сергей Томаров. Подготовка к новому сезону стартует со следующей недели.

ФК «Урал» вылетел из РПЛ 1 июня. После первой встречи с тольяттинским «Акроном» из клуба ушел Гончаренко, а готовил команду ко второй игре уже Аверьянов, но в качестве и. о. Несмотря на это, «Уралу» не удалось забить тольяттинцам необходимое количество мячей. Позже президент клуба Григорий Иванов заявил, что готов к отставке из-за случившегося, если такое решение будет принято.

После вылета из Премьер-лиги от «шмелей» ушли вратарь Илья Помазун, опорный полузащитник из Гвинеи Ибраима Сиссе и полузащитник Юрий Газинский. Первый провел за «Урал» 117 матчей, второй — 52, а третий — 28.