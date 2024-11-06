Совет Федерации одобрил ужесточение миграционной политики

Совет Федерации РФ одобрил ряд законов, ужесточающих миграционную политику страны. Законодательные инициативы, внесенные депутатами Госдумы, направлены на борьбу с незаконной миграцией.
«На 578-м заседании Совета Федерации сенаторы рассмотрели пакет законов, внесенных депутатами Государственной Думы, направленных на противодействие незаконной миграции», — сообщается на сайте Совета Федерации. В частности, организация незаконной миграции теперь рассматривается как особо тяжкое преступление с возможным наказанием от восьми до 15 лет лишения свободы и штрафами от трех до пяти миллионов рублей.
Также изменения коснулись и других аспектов миграционного законодательства. Например, максимальное наказание за преступления, связанные с фиктивной регистрацией иностранных граждан, увеличено с трех до пяти лет лишения свободы. Ужесточены наказания за подделку документов, если она совершена по предварительному сговору или организованной группой.
Дополнительные меры включают введение запрета на передачу прав и обязанностей по организации экзаменов для мигрантов третьим лицам, а также внесудебную блокировку интернет-ресурсов, пропагандирующих незаконную миграцию. Эти нововведения направлены на усиление контроля за миграционными процессами и повышение ответственности за нарушения в этой сфере.
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